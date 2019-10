Optužen za ratne zločine nad ratnim zarobljenicima u Vukovaru

Zbog sumnje da je sudjelovao u zlostavljanju i ubijanju ratnih zarobljenika na Ovčari, među kojima je bio i 21-godišnji pripadnik 204. vukovarske brigade Hrvatske vojske, osječko Županijsko državno odvjetništvo je podignulo optužnicu protiv nedostupnog 50-godišnjeg državljanina Srbije.

Nakon što su pripadnici JNA u vukovarskoj bolnici zarobili pripadnike Zbora narodne garde, MUP-a, dragovoljne pripadnike hrvatskih oružanih snaga te manji broj civila, bolesnika i ranjenika, po odobrenju zapovjednika Operativne grupe Jug tadašnje JNA pukovnika Mile Mrkšića predali su ih pripadnicima srpskih paravojnih formacija Teritorijalne obrane Vukovar i „Leva Supoderica“, te ih autobusima iz vukovarske bolnice odvezli najprije u vojarnu JNA, a potom na poljoprivredno dobro Ovčara.

Okrivljenika se tereti ga se da je, kao pripadnik TO Vukovar, zajedno s drugim pripadnicima navedenih srpskih paravojnih formacija sudjelovao u zlostavljanju i ubijanju zarobljenika. Optužen je da je iz hangara, u kojem je bilo najmanje 200 zarobljenika izveo ranjenog, 21-godišnjeg pripadnika 204. vukovarske brigade, kojeg je od ranije poznavao, te ga uz prijetnju oružjem odveo ga 15 do 20 metara od hangara u blizinu jame koja je služila kao rov za topničko oružje, i ispalio u njega tri hica iz vatrenog oružja i usmrtio ga, a njegovo tijelo do danas nije pronađeno.

Okrivljenik nije dostupan državnim tijelima RH, navodi tužiteljstvo.