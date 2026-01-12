UN oformio poseban međunarodni tim za praćenje sankcija Sjevernoj Koreji, Pyongyang bijesan

Multilateralni tim za praćenje sankcija, koji čini 11 zemalja uključujući Južnu Koreju i Sjedinjene Države, usmjeren je na praćenje i izvještavanje o kršenjima i zaobilaženjima sankcija koje je Pjongjangu nametnulo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.

U priopćenju stalne misije Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim narodima navodi se da Sjedinjene Države planiraju održati informativnu sjednicu u sjedištu UN-a, prenosi KCNA.

Navodi se da je to tijelo „nepromišljeno osnovano” izvan sustava UN-a i da ga međunarodna zajednica ne može priznati.