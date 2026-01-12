UN oformio poseban međunarodni tim za praćenje sankcija Sjevernoj Koreji, Pyongyang bijesan

Sjeverna Koreja oštro je kritizirala poseban tim za praćenje sankcija sastavljen od više zemalja, nazvavši njegove aktivnosti „nezakonitima” i nevažnima za Ujedinjene narode, izvijestila je u ponedjeljak državna novinska agencija KCNA.
Multilateralni tim za praćenje sankcija, koji čini 11 zemalja uključujući Južnu Koreju i Sjedinjene Države, usmjeren je na praćenje i izvještavanje o kršenjima i zaobilaženjima sankcija koje je Pjongjangu nametnulo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.
U priopćenju stalne misije Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim narodima navodi se da Sjedinjene Države planiraju održati informativnu sjednicu u sjedištu UN-a, prenosi KCNA.
Navodi se da je to tijelo „nepromišljeno osnovano” izvan sustava UN-a i da ga međunarodna zajednica ne može priznati.
Novi mehanizam zbog Rusije
Mehanizam novog tima uveden je nakon što je Rusija 2024. odbila godišnje produljenje mandata UN-ova panela stručnjaka koji je posljednjih 15 godina nadzirao provedbu sankcija usmjerenih na obuzdavanje sjevernokorejskog nuklearnog i raketnog programa. Kina je bila suzdržana pri glasanju.
U listopadu 2025. tim je objavio izvješće o „dubokim vezama” između subjekata iz Sjeverne Koreje koji su pod sankcijama UN-a i zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti Pjongjanga.
Optužbe o kibernetičkim prijetnjama Sjeverne Koreje „izmišljena su priča temeljena na mašti”, navodi se u priopćenju koje prenosi KCNA.