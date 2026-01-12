Još gore nego jučer: Pogledajte temperature izmjerene jutros, DHMZ oglasio meteoalarm

DHMZ je izdao meteoalarm za cijelu Hrvatsku zbog vrlo niskih temperatura i zimskih uvjeta koji će se nastaviti i sljedećih dana. Hladnoća će biti osobito izražena u unutrašnjosti, gdje bi vrijednosti tijekom nedjeljnog jutra mogle padati i ispod −15 °C, uz moguću maglu i lokalno slabiju oborinu.

Dan u većini krajeva počinje vedrinom, no sa zapada postupno stiže više oblaka. Do večeri bi u Međimurju, Podravini i Baranji moglo biti slabe kiše ili snijega, ovisno o temperaturi zraka, javlja HRT.

Vjetar će u unutrašnjosti puhati slab do umjeren jugozapadni, u gorju povremeno i jak. Na Jadranu će jutarnja bura postupno slabiti i okretati na sjeverozapadni te zapadni vjetar. More će biti umjereno valovito.

Najhladnije će biti na kopnu

Najniže temperature očekuju se između −15 i −9 °C u kopnenim predjelima, dok će uz obalu biti od −3 do 2 °C. Dnevne vrijednosti u unutrašnjosti bit će oko −2 do 3 °C, a na Jadranu od 4 do 9 °C.

U istočnoj Hrvatskoj najniže jutarnje temperature ponovno će biti ispod −10 °C, a najviše dnevne oko 0 °C. U središnjoj Hrvatskoj početak školskog tjedna obilježit će vrlo hladno jutro, uz vrijednosti i do −15 °C te mogućnost magle ili niske naoblake.

U Gorskoj Hrvatskoj najviše dnevne temperature mogle bi dosegnuti od 0 do 4 °C, dok se na sjevernom Jadranu očekuje između 5 i 9 °C. U Lici su i dalje moguća jutra hladnija od −15 °C, a minusi neće biti isključeni ni uz obalu.

Sredinom tjedna prognozira se dotok toplijeg zraka, pa bi minimalne i maksimalne temperature trebale postupno rasti.