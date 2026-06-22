Umro novinar koji je prvi razotkrio Putinovu tajnu ljubavnicu: Prijatelji su u šoku, pojeo je otrovne gljive?

Unatoč službenoj verziji o trovanju hranom, u novinarskim i disidentskim krugovima vlada velika sumnja. Prijatelji opisuju Nehoroševa kao osobu koja je u Rigi bila "prilično nervozna" zbog straha od potencijalnog napada Putinovih plaćenika.

Novinar je posljednjih 11 godina živio u Rigi kao politički izbjeglica. Njegovi prijatelji tvrde da je preminuo u svom domu u ovoj baltičkoj članici NATO-a nakon što je pojeo gljive koje je sam ubrao u dvorištu. Iako je bio strastveni gljivar, ispostavilo se da su ubrane gljive bile otrovne.

"Nehorošev je bio prvi koji je otkrio ime Putinove nevjenčane supruge, šampionke u ritmičkoj gimnastici Aline Kabajeve. Putin mu to očito nikada nije oprostio", izjavio je Igors Vatoļins, koji se s urednikom vidio neposredno prije smrti, dodajući da je Nehorošev bio pun planova i ideja te da nije bio bolestan. Poznata ruska novinarka s adresom u Latviji, Božena Rinska, njegov je odlazak nazvala "nepojmljivim".

Tajne službe mu prijetile nakon objave o aferi

Kada je priča o Putinu i Kabajevoj, koja je od njega mlađa 30 godina, objavljena u travnju 2008., uslijedila je ekspresna odmazda Kremlja. Vlasnik novina Moskovsky Korrespondent, bivši špijun KGB-a, a potom bankar Aleksandar Lebedev, bio je prisiljen odmah ugasiti list.

Ruske tajne službe tada su satima ispitivale Nehoroševa i otvoreno mu prijetile, nakon čega je on pobjegao u inozemstvo. Sam Putin tada je bijesno reagirao na napise.

Iako su Putin i Kabajeva tada sve demantirali, danas navodno postoje čvrsti dokazi da par navodno ima i dvoje djece, Ivana (11) i Vladimira (7).

Dugačka lista "slučajnih" smrti

Iako trenutačno nema čvrstih dokaza da je u slučaju Nehoroševa riječ o ubojstvu, njegova smrt nastavlja crni niz u kojem su brojni Putinovi kritičari završili u sumnjivim okolnostima.

2006. – Istraživačka novinarka Ana Politkovskaja ubijena je u zgradi u Moskvi.

2006. – Bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko otrovan je u Londonu radioaktivnim polonijem-210.

2013. – Oligarh Boris Berezovski pronađen je obješen u Velikoj Britaniji.

2015. – Oporbeni političar Boris Nemcov likvidiran je nadomak Kremlja.

2023. – Šef Wagnera Jevgenij Prigožin poginuo je u padu zrakoplova.

2024. – Vođa oporbe Aleksej Navaljni preminuo je (otrovan) u zatvoru na Arktiku.

Prošli tjedan – Umjetnik Semjon Skrepecki (44), poznat po karikaturama kojima je Putina prikazivao kao krvožednog diktatora, ubijen je iz vatrenog oružja u Poljskoj. Istraga o smrti Grigorija Nehoroševa u Latviji i dalje je u tijeku.