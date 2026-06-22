Umro novinar koji je prvi razotkrio Putinovu tajnu ljubavnicu: Prijatelji su u šoku, pojeo je otrovne gljive?

Grigorij Nehorošev (69), ruski novinar i čovjek kojeg su smatrali "osobnim neprijateljem" Vladimira Putina, preminuo je iznenada u glavnom gradu Latvije, Rigi, javljaju britanski mediji. Nehorošev je bio glavni urednik ruskih novina koje su još 2008. godine prve šokirale svijet objavom da se ruski vladar planira razvesti od tadašnje supruge Ljudmile kako bi se oženio olimpijskom gimnastičarkom Alinom Kabajevom.
Novinar je posljednjih 11 godina živio u Rigi kao politički izbjeglica. Njegovi prijatelji tvrde da je preminuo u svom domu u ovoj baltičkoj članici NATO-a nakon što je pojeo gljive koje je sam ubrao u dvorištu. Iako je bio strastveni gljivar, ispostavilo se da su ubrane gljive bile otrovne.
"Putin mu to nikada nije oprostio"
Unatoč službenoj verziji o trovanju hranom, u novinarskim i disidentskim krugovima vlada velika sumnja. Prijatelji opisuju Nehoroševa kao osobu koja je u Rigi bila "prilično nervozna" zbog straha od potencijalnog napada Putinovih plaćenika.
"Nehorošev je bio prvi koji je otkrio ime Putinove nevjenčane supruge, šampionke u ritmičkoj gimnastici Aline Kabajeve. Putin mu to očito nikada nije oprostio", izjavio je Igors Vatoļins, koji se s urednikom vidio neposredno prije smrti, dodajući da je Nehorošev bio pun planova i ideja te da nije bio bolestan. Poznata ruska novinarka s adresom u Latviji, Božena Rinska, njegov je odlazak nazvala "nepojmljivim".
Tajne službe mu prijetile nakon objave o aferi
Kada je priča o Putinu i Kabajevoj, koja je od njega mlađa 30 godina, objavljena u travnju 2008., uslijedila je ekspresna odmazda Kremlja. Vlasnik novina Moskovsky Korrespondent, bivši špijun KGB-a, a potom bankar Aleksandar Lebedev, bio je prisiljen odmah ugasiti list.
Ruske tajne službe tada su satima ispitivale Nehoroševa i otvoreno mu prijetile, nakon čega je on pobjegao u inozemstvo. Sam Putin tada je bijesno reagirao na napise.
Iako su Putin i Kabajeva tada sve demantirali, danas navodno postoje čvrsti dokazi da par navodno ima i dvoje djece, Ivana (11) i Vladimira (7).
Dugačka lista "slučajnih" smrti
Iako trenutačno nema čvrstih dokaza da je u slučaju Nehoroševa riječ o ubojstvu, njegova smrt nastavlja crni niz u kojem su brojni Putinovi kritičari završili u sumnjivim okolnostima.
2006. – Istraživačka novinarka Ana Politkovskaja ubijena je u zgradi u Moskvi.
2006. – Bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko otrovan je u Londonu radioaktivnim polonijem-210.
2013. – Oligarh Boris Berezovski pronađen je obješen u Velikoj Britaniji.
2015. – Oporbeni političar Boris Nemcov likvidiran je nadomak Kremlja.
2023. – Šef Wagnera Jevgenij Prigožin poginuo je u padu zrakoplova.
2024. – Vođa oporbe Aleksej Navaljni preminuo je (otrovan) u zatvoru na Arktiku.
Prošli tjedan – Umjetnik Semjon Skrepecki (44), poznat po karikaturama kojima je Putina prikazivao kao krvožednog diktatora, ubijen je iz vatrenog oružja u Poljskoj. Istraga o smrti Grigorija Nehoroševa u Latviji i dalje je u tijeku.