'SAD Iran može dovesti do spržene zemlje i bojim se da je ta odluka predsjednika na stolu'

Stručnjak za međunarodnu sigurnost Mirko Bilandžić bio je gost RTL-a Danas gdje je komentirao situaciju u Iranu

Što će točno Donald Trump napraviti Iranu u dva ujutro po našem vremenu, osim ako se do tada ne otvori Hormuški tjesnac? Pitanje je na koji svi sa strepnjom čekaju odgovor, a gostujući u dnevniku RTL-a, Mirko Bilandžić, sigurnosni stručnjak prokomentirao je i mogućnost upotrebe nuklearnog oružja. Ipak, kaže da Amerikancima atomsko oružje nije potrebno te bez toga mogu ostvariti Trumpovu prijetnju o nestanku čitave civilizacije. 'Imaju toliko moćno konvencionalno oružje da Iran mogu dovesti do spržene zemlje i bojim se da je ta odluka predsjednika na stolu i da možemo očekivati eskalaciju nasilja, uključujući i iskrcavanje američkih kopnenih snaga na ključne infrastrukturne objekte, odnosno na teritorij Irana', naveo je Bilandžić, prenosi net.hr.

No, Iran s druge strane ne pokazuje strah, a sigurnosni stručnjak navodi da nitko nikada nije savladao Perzijsko carstvo. K tome, Iran ima kulturu mučeništva i žrtvovanja. 'To će pokazati sada i to je spoj vjerskog identiteta, domoljublja i nacionalizma što je u Iranu izraženo. To je moćna država i naravno da to pokazuju i prema SAD-u. To je jedan način homogenizacije društva u odnosu na Amerikance. Iran ima takvu sigurnosnu strukturu s paravojnim snagama i uvjetno rečeno teritorijalnu miliciju pod kontrolom Iranske revolucionarne garde koja broji preko 20 milijuna ljudi koji su spremni ići', rekao je Bilandžić.

Razoreni Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia







+13 Razoreni Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki sustav je moćan profesionalni aparat Upitan o poziciji Europske unije, Bilandžić kaže da bi osuda američkog nastupa dovela do europsko-američkog raskola, pa je mlaka reakcija očekivana, iako nije u skladu s EU vrijednostima. Iako amerikanci imaju vojno-tehničku nadmoć te ostvaruju pobjede gube rat, a sama situacija je prešla sve okvire. 'Ovo je rat koji je iracionalan, ovaj rat nije trebao. Na ovaj način se ne mogu ostvariti politički ciljevi, može se samo destruirati Iran, može eskalirati rat na području regije i možemo očekivati posljedice za cijeli svijet', naveo je Bilandžić.