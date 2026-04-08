Trump u zadnji čas okrenuo sve: Ovo je 10 ključnih informacija o primirju s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump pristao je na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na svoju civilnu infrastrukturu.

Ta objava od utorka navečer predstavlja nagli zaokret u odnosu na njegovo izvanredno upozorenje ranije tog dana, kada je rekao da će "cijela civilizacija večeras umrijeti" ako se njegovi zahtjevi ne ispune. Zapovjednik pakistanske vojske feldmaršal Asim Munir i premijer Šehbaz Šarif pomogli su u posredovanju u primirju. Šarif je u objavi na X-u rekao da je pozvao iransku i američku delegaciju na sastanak u Islamabadu u petak. Trump: Ovo će biti dvostrani PREKID VATRE! Dogovor u zadnji čas bio je uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, rekao je Trump. Taj plovni put obično opslužuje oko petinu globalnih pošiljki nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u izjavi je rekao da će Teheran prekinuti protunapade i osigurati siguran prolaz kroz plovni put ako napadi na njega prestanu.

"Ovo će biti dvostrani PREKID VATRE!" napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social. "Razlog tome je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve te smo jako daleko uznapredovali prema konačnom sporazumu o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku."

+4 Iranci palili američke i izraelske zastave Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost prikazalo je sporazum kao pobjedu nad SAD-om, tvrdeći da je Trump prihvatio iranske uvjete za prekid neprijateljstava. Trump je francuskoj novinskoj agenciji AFP-u rekao da je to "puna i potpuna pobjeda".

Ovo je 10 najbitnijih informacija Američki predsjednik Donald Trump pristao je na dvotjedno primirje s Iranom neposredno prije isteka ultimatuma o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Dogovor predstavlja nagli zaokret jer je ranije istog dana Trump prijetio razornim napadima na iransku civilnu infrastrukturu. Primirje je uvjetovano time da Iran ponovno omogući siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ključan za globalnu trgovinu naftom. Iran je poručio da će obustaviti napade i osigurati prolaz ako prestanu napadi na njegov teritorij. Mirovni pregovori trebali bi započeti 10. travnja u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana. Izrael podupire primirje, ali uz uvjete i bez obustave operacija u Libanonu, gdje sukobi i dalje traju. Unatoč najavi primirja, napadi i razmjena vatre nastavljeni su, uključujući raketiranja i zračne udare. Rat traje već šest tjedana i odnio je više od 5000 života u gotovo desetak zemalja, uključujući velik broj civila. Tržišta su reagirala smirivanjem – cijene nafte su pale, a burze porasle zbog očekivanja stabilizacije. Analitičari upozoravaju da je primirje krhko i da postoji sumnja kako Iran pokušava kupiti vrijeme, dok Trump pokušava sukob predstaviti kao pobjedu SAD-a.

"Puna i potpuna pobjeda. 100 posto. Nema sumnje u to", odgovorio je Trump kad su ga pitali proglašava li primirjem pobjedu. Kasnije je na Truth Socialu rekao: "Velik dan za svjetski mir! Iran želi da se to dogodi, dosta im je! Isto tako, i svi ostali!" Iran bi mogao započeti proces obnove, a SAD bi pomogao u jačanju prometa u Hormuškom tjesnacu, dodao je.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

Rat, koji je sada u šestom tjednu, odnio je više od 5000 života u gotovo dvanaest zemalja, uključujući više od 1600 civila u Iranu, prema podacima vladinih izvora i skupina za ljudska prava. Izvor upoznat s razgovorima izrazio je oprez zbog dvotjednog primirja, rekavši da američka strana vjeruje da Iran možda pokušava kupiti vrijeme. To je "vježba izgradnje povjerenja", rekao je izvor. Primirje uvjetovano ponovnim otvaranjem tjesnaca Izrael je podržao odluku o obustavi napada na Iran na dvotjedno razdoblje, priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua. Primirje se ne odnosi na Libanon, dodaje se, u očiglednoj suprotnosti s komentarima pakistanskog premijera Šarifa koji je ranije rekao da sporazum uključuje prekid izraelske kampanje u Libanonu.

Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je o nastavku izraelskih napada diljem južnog Libanona, uključujući topničko granatiranje i zračni napad u zoru na zgradu u blizini bolnice u kojem su ubijene četiri osobe. Također je izvijestila o napadima na nekoliko drugih gradova i na medicinski punkt u kojima su ozlijeđene osobe. Nije bilo odmah jasno koliko će brzo primirje stupiti na snagu na drugim mjestima. Izraelski mediji rekli su da će početi nakon što Iran ponovno otvori tjesnac te da Izrael očekuje da će se iranski napadi u međuvremenu nastaviti. Irački Islamski otpor također je rekao da će obustaviti operacije u Iraku i diljem regije na dva tjedna. Više od sat vremena nakon Trumpove objave, izraelska vojska izjavila je da je identificirala projektile lansirane iz Irana, a eksplozije presretnutih projektila mogle su se čuti u Tel Avivu. Zemlje Perzijskog zaljeva, uključujući Kuvajt, Bahrein, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, također su izdale gotovo istovremena upozorenja i aktivirale protuzračnu obranu.

+13 Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Izraelski mediji rekli su da njihova vojska uzvraća udarce na lansirna mjesta u Iranu. Trump, koji je posljednjih tjedana uputio niz prijetnji, a zatim se povukao, rekao je da ga je napredak između dviju strana potaknuo da pristane na prekid vatre. Rekao je da je Iran predstavio prijedlog od 10 točaka koji je "izvodljiva osnova" za pregovore te da očekuje da će sporazum biti "finaliziran i dovršen" tijekom dva tjedna. Trump je kasnije za AFP rekao: "Imamo transakciju od 15 točaka, o kojoj je većina tih stvari dogovorena. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Vidjet ćemo hoće li doći do toga." Tržišta su reagirala s olakšanjem jer su cijene nafte pale, dionice porasle, a dolar oslabio u azijskoj trgovini, potaknut nadom da bi se trgovina kroz tjesnac mogla nastaviti.

+9 Iranci prosvjeduju u Teheranu nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH