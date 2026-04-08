Trump: Sporazum o prekidu vatre ne uključuje Libanon

Izrael je u srijedu granatirao Libanon najvećim intenzitetom od početka rata, ubivši više od 89 ljudi i ranivši 722, prema riječima libanonskog ministra zdravstva.

"Zbog Hezbolana", Libanon "nije uključen u sporazum", rekao je američki predsjednik u kratkom telefonskom razgovoru o kojem je na svom X-u izvijestila novinarka.

Proiranski Hezbolah izjavio je u srijedu da ima "pravo na odmazdu" na izraelske napade na Libanon.

Hezbolah nije preuzeo odgovornost ni za jedan napad na Izrael od objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Država tijekom noći na srijedu, ističe agencija France presse.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se u srijedu navečer obratiti novinarima, rečeno je iz njegovog ureda.

Ured je već ranije u srijedu rekao da Izrael podupire odluku američkog predsjednika o dvotjednoj obustavi napada na Iran, no primirje ne uključuje Libanon.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je ranije da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici pristali na prekid vatre "na svim područjima", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja usmjerenog na zaustavljanje rata koji traje više od pet tjedana, prenijela je agencija AFP.