Trump: Sporazum o prekidu vatre ne uključuje Libanon

M. Šu./Hina

08.04.2026 u 18:54

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana ne tiče se izraelskih vojnih operacija u Libanonu, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump u razgovoru s novinarkom mreže PBS.

"Zbog Hezbolana", Libanon "nije uključen u sporazum", rekao je američki predsjednik u kratkom telefonskom razgovoru o kojem je na svom X-u izvijestila novinarka.

Izrael je u srijedu granatirao Libanon najvećim intenzitetom od početka rata, ubivši više od 89 ljudi i ranivši 722, prema riječima libanonskog ministra zdravstva.

Proiranski Hezbolah izjavio je u srijedu da ima "pravo na odmazdu" na izraelske napade na Libanon. 

Hezbolah nije preuzeo odgovornost ni za jedan napad na Izrael od objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Država tijekom noći na srijedu, ističe agencija France presse.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se u srijedu navečer obratiti novinarima, rečeno je iz njegovog ureda.

Ured je već ranije u srijedu rekao da Izrael podupire odluku američkog predsjednika o dvotjednoj obustavi napada na Iran, no primirje ne uključuje Libanon.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je ranije da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici pristali na prekid vatre "na svim područjima", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja usmjerenog na zaustavljanje rata koji traje više od pet tjedana, prenijela je agencija AFP.

