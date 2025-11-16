Ukrajincima prijeti najteža zima od početka rata, u pomoć im priskočili Grci

Ukrajina će uvoziti plin plinovodom koji prolazi preko Balkanskog poluotoka da bi osigurala kritičnu opskrbu nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu i postrojenja za proizvodnju plina.

Grčka plinska tvrtka DEPA i ukrajinska državna tvrtka Naftogaz u zajedničkoj su izjavi izvijestili da sporazum na snagu stupa od prosinca.

Zelenski je, u zajedničkoj izjavi za novinare s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom, rekao da će isporuke početi u siječnju.