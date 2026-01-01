Traži se izvođač radova za posao od 76,2 milijuna eura. Hoće li gradnja Orlovnjaka donijeti više račune građanima?

Tvrtka Ekos pokrenula je javno savjetovanje za projektiranje i izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak kod Osijeka, vrijednog više od 76 milijuna eura bez PDV-a. Riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata u sustavu gospodarenja otpadom u istočnoj Hrvatskoj, koji bi trebao obuhvatiti područje s gotovo pola milijuna stanovnika
Tvrtka Ekos, u vlasništvu Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, u javno savjetovanje pustila je projektiranje i izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak kod Osijeka, procijenjene nabavne vrijednosti 76,26 milijuna eura bez PDV-a.
Riječ je o jednom od 11 planiranih centara u Hrvatskoj, od kojih su četiri izgrađena i u funkciji (Marišćina, Kaštijun, Bikarac i Biljane Donje), četiri su u fazi gradnje (Babina Gora, Lećevica, Lučino Razdolje i Piškornica), a dva su u fazi rješavanja projektne dokumentacije (Zagreb i Šagulje), dok bi javna nabava za projektiranje i izgradnju Orlovnjaka trebala biti raspisana početkom 2026. godine.
Za posao 42 mjeseca
Onaj tko dobije posao imat će 42 mjeseca da ga završi. Prema dokumentaciji, 30 mjeseci predviđeno je za provođenje istražnih radova, projektiranje, ishođenje građevinskih dozvola, građenje te testove prije i pri puštanju u rad, dok je 12 mjeseci rok za testove po dovršetku, odnosno probni rad, pokusni rad i preuzimanje objekta.
Kako je navedeno, tvrtka Ekos ne raspolaže adekvatnim znanjima i stručnim kadrom, pa su se odlučili za model ugovora prema kojem je izvođač odgovoran za projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, testove po dovršetku te razdoblje za obavještavanje o nedostacima.
RCGO Orlovnjak gradit će se na području Općine Antunovac i Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji, u blizini naselja Orlovnjak i Tenja. Područje obuhvata čine Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija te rubni dijelovi triju susjednih županija: Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske. Riječ je o području na kojem živi blizu pola milijuna stanovnika.
Paralelno s gradnjom RCGO-a planirana je i gradnja šest pretovarnih stanica u Starim Jankovcima, Đakovu, Belišću, Našicama, Županji i Belom Manastiru. Neke od njih već su u fazi gradnje, a podaci pokazuju i da su prihvaćene ponude za neke od njih bile više od procijenjene vrijednosti nabave.
Kako je prije nekoliko dana izjavio Branimir Pašić, predsjednik Uprave Ekosa, u sklopu RCGO-a planirana je obrada svih ulaznih tokova otpada, u prosječnom godišnjem kapacitetu od oko 110.000 tona, za razdoblje do 2054. godine, dok je u prvoj godini rada planiran ulaz od 132.000 tona.
Viši računi Zadranima
Vlada je u drugoj polovici studenoga RCGO Orlovnjak proglasila prioritetnim nacionalnim projektom, koji će se s 85 posto sufinancirati sredstvima Europske unije i države.
Kada će Orlovnjak biti izgrađen i u funkciji ovisit će o nizu faktora, a prije svega o ponudama koje će pristizati, kao i o eventualnim žalbama koje mogu uslijediti nakon odabira izvođača, što je kod ovako zahtjevnih i skupih projekata čest slučaj.
No ono što građane više zanima, od nedvojbene ekološke koristi, u doba visoke inflacije, jest hoće li im zbog gradnje RCGO-a stići i viši računi, kao što će se s početkom 2026. godine dogoditi Zadranima, gdje je u funkciju stavljen CGO Biljane Donje. Odgovor na to pitanje, kao i na pitanje tko će graditi RCGO Orlovnjak, trebat će pričekati još neko vrijeme.