Velika promjena na bojištu: Ukrajina gubi glavnu taktičku prednost zbog ruske elitne jednice

Nakon gotovo dvije godine u kojima su ukrajinski operatori i piloti dronova nanosili teške gubitke ruskim postrojbama, na bojištu se pojavila nova elitna ruska jedinica, specijalizirana upravo za njihovo pronalaženje i eliminaciju
Na prvoj liniji ukrajinskog bojišta, pilot borbenih dronova Dmitro shvatio je da se uloge mijenjaju. Dok je šetao šumom, začuo je prepoznatljivo zujanje ruskog kvadkoptera iznad sebe – zvuk koji je i sam mnogo puta stvarao, upravljajući napadačkim dronom iz dobro skrivenog skloništa i loveći izložene ruske vojnike. Ovaj put on je bio meta.
'Pucao sam u zrak i promašio, ali mislim da sam ga dovoljno uplašio da i on promaši mene', ispričao je Dmitro za Financial Times.
Takvi prizori postali su svakodnevica na ukrajinskoj bojišnici. Nakon gotovo dvije godine relativno nesmetanih napada iz zraka, ukrajinski piloti dronova sad su postali lovina novih ruskih snaga.
Rubikon - specijalna jedinica za lov na operatere dronova
Glavni krivac za to je specijalizirana ruska jedinica Rubikon, koja je potpuno promijenila odnos snaga u ratovanju dronovima. Rubikon koristi vlastitu flotu 'dronova-lovaca' i napredne sustave za elektroničko izviđanje kako bi locirao, pratio i eliminirao operatere prije nego što lansiraju letjelice.
'Dron se može brzo zamijeniti. Pilot ne', poručuje Dmitro.
Prema procjenama analitičara, Rubikon broji oko 5.000 ljudi i raspolaže velikim financijskim sredstvima. Umjesto gađanja prve linije rova, ciljaju logistiku: vozila, opremu, robote i dronove koji se koriste za opskrbu ukrajinskih položaja i nalaze se i do deset kilometara iza fronte. Osim napada, Rubikon obučava druge ruske postrojbe za bespilotne sustave, postajući središte razvoja taktika i tehnologija.
Ruska vojska, dugo kritizirana zbog rigidne hijerarhije i spore reakcije, sada pokazuje neočekivanu razinu prilagodljivosti. Analitičari ističu da se pristup Rubikona približio onome koji je proslavio Ukrajinu – brza improvizacija, fleksibilnost i inicijativa.
Ukrajinci na udaru
Na području Pokrovska, ključnog grada u Donjeckoj oblasti koji je na rubu pada, pritisak je ogroman.
'Rubikon je naš glavni problem', kaže ukrajinski vojnik Artem Karjakin. 'Da nemaju toliko sposobne operatere dronova, njihovo pješaštvo ne bi se moglo probijati kroz grad. Danas je biti operater drona izuzetno opasno', dodaje.
Na terenu Rubikon provodi metodičan lov. Prate antene na uzvisinama i visokim zgradama gdje piloti trebaju slobodnu liniju prijenosa signala. Napredak u elektroničkom ratovanju dodatno ih izlaže.
'Sve je to igra mačke i miša, a fizika je sudac', objašnjava Tom Withington iz londonskog instituta RUSI. Obje strane koriste snažne ometače, sustave za radiopresretanje i pokušaje hakiranja prijenosa kamere, ali svaki aktivni sustav ostavlja vidljiv elektronički trag i sam postaje meta.
Tempo koji se ne može pratiti
Prema ukrajinskim vojnicima, Rubikon radi bez prekida – ekipe rotiraju svakih nekoliko sati, što im omogućuje stalne operacije.
'Oni mogu raditi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Mi nemamo ljude koji se mogu neprestano rotirati', kaže ukrajinski operater s pozivnim znakom Zoommer. Prije nego što je Rubikon stigao do Pokrovska, 'bilo je gotovo kao godišnji odmor', dodaje.
Ukrajina sada pokušava uzvratiti stvaranjem specijaliziranih protudronskih timova, promjenom rutina, maskiranjem, premještanjem lansera i primopredajnika te izbjegavanjem nepotrebnog kretanja.
Nova pravila ponašanja su brutalno jednostavna, kaže Dmitro:
'Budi tih, budi nevidljiv, maskiraj se i ne miči se bez potrebe. Ponekad pomisliš, imam 20 minuta, izaći ću malo u šetnju, dobro je za zdravlje? Ne, ne, ne. Jako loša ideja. Najbolje je sjediti u rovu i biti na Instagramu', kaže on,