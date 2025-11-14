Velika promjena na bojištu: Ukrajina gubi glavnu taktičku prednost zbog ruske elitne jednice

Nakon gotovo dvije godine u kojima su ukrajinski operatori i piloti dronova nanosili teške gubitke ruskim postrojbama, na bojištu se pojavila nova elitna ruska jedinica, specijalizirana upravo za njihovo pronalaženje i eliminaciju

Na prvoj liniji ukrajinskog bojišta, pilot borbenih dronova Dmitro shvatio je da se uloge mijenjaju. Dok je šetao šumom, začuo je prepoznatljivo zujanje ruskog kvadkoptera iznad sebe – zvuk koji je i sam mnogo puta stvarao, upravljajući napadačkim dronom iz dobro skrivenog skloništa i loveći izložene ruske vojnike. Ovaj put on je bio meta. 'Pucao sam u zrak i promašio, ali mislim da sam ga dovoljno uplašio da i on promaši mene', ispričao je Dmitro za Financial Times. Takvi prizori postali su svakodnevica na ukrajinskoj bojišnici. Nakon gotovo dvije godine relativno nesmetanih napada iz zraka, ukrajinski piloti dronova sad su postali lovina novih ruskih snaga.

Rubikon - specijalna jedinica za lov na operatere dronova Glavni krivac za to je specijalizirana ruska jedinica Rubikon, koja je potpuno promijenila odnos snaga u ratovanju dronovima. Rubikon koristi vlastitu flotu 'dronova-lovaca' i napredne sustave za elektroničko izviđanje kako bi locirao, pratio i eliminirao operatere prije nego što lansiraju letjelice. 'Dron se može brzo zamijeniti. Pilot ne', poručuje Dmitro. VIDEO Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Prema procjenama analitičara, Rubikon broji oko 5.000 ljudi i raspolaže velikim financijskim sredstvima. Umjesto gađanja prve linije rova, ciljaju logistiku: vozila, opremu, robote i dronove koji se koriste za opskrbu ukrajinskih položaja i nalaze se i do deset kilometara iza fronte. Osim napada, Rubikon obučava druge ruske postrojbe za bespilotne sustave, postajući središte razvoja taktika i tehnologija. Ruska vojska, dugo kritizirana zbog rigidne hijerarhije i spore reakcije, sada pokazuje neočekivanu razinu prilagodljivosti. Analitičari ističu da se pristup Rubikona približio onome koji je proslavio Ukrajinu – brza improvizacija, fleksibilnost i inicijativa. Ukrajinci na udaru Na području Pokrovska, ključnog grada u Donjeckoj oblasti koji je na rubu pada, pritisak je ogroman. 'Rubikon je naš glavni problem', kaže ukrajinski vojnik Artem Karjakin. 'Da nemaju toliko sposobne operatere dronova, njihovo pješaštvo ne bi se moglo probijati kroz grad. Danas je biti operater drona izuzetno opasno', dodaje.