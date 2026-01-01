Novi gradonačelnik New Yorka Mamdani obećao provesti demokratsku socijalističku agendu

Mamdani (34), član lijevog krila svoje stranke (demokratski socijalisti), izabran je za gradonačelnika New Yorka prošlog studenog, što je važna pobjeda koja bi mogla utjecati na ovogodišnje izbore na sredini mandata koji će odrediti koja će stranka imati kontrolu nad američkim Kongresom.

Neki su demokrati prihvatili njegov stil, dok ga republikanci na nacionalnoj političkoj sceni prikazuju kao suprotnost svojim vrijednostima. Mamdani je vodio snažnu kampanju o pitanjima troškova života te je oštro kritizirao republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, čiji je rejting tijekom protekle godine pao zbog zabrinutosti za gospodarstvo.

Mnogi od osam milijuna stanovnika New Yorka – neki s nadom, a neki sa strahom – očekuju da će on biti remetilačka politička sila.

U govoru nakon javne prisege, Mamdani je istaknuo ključna obećanja iz kampanje: univerzalnu skrb za djecu, pristupačne najamnine i besplatan autobusni prijevoz. 'Odgovarat ćemo svim građanima New Yorka a ne bilo kojem milijarderu ili oligarhu koji misli da može kupiti našu demokraciju', rekao je. 'Izabran sam kao demokratski socijalist i vladat ću kao demokratski socijalist.'