S vremenom su gubici na bojištu prorijedili redove, novačenje se značajno usporilo, a zemlja se bori da spriječi bijeg muškaraca sposobnih za borbu. Ukrajina ne objavljuje broj poginulih ili ozlijeđenih među svojim vojnicima. The New York Times je objavio u kolovozu procjenu da do sada ima oko 70.000 ubijenih te između 100 do 120 tisuća ranjenih. Stoga ne čudi to što se suočava s problemima pri novačenju.

Kako su se ti napori intenzivirali, društvenim mrežama se šire priče o časnicima koji izvlače muškarce iz vlakova i autobusa i šalju ih na front. Oni koji imaju novca podmićuju da ne bi završili na njemu. Korupcija u sustavu regrutacije postala je toliko raširena da je tijekom ljeta Zelenski otpustio šefove vojnih ureda zaduženih za regrutaciju u svim regijama zemlje. Taj potez je dodatno usporio novačenje jer nitko ne želi preuzeti posao koji nosi vrišteću etiketu korupcije.