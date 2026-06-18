Ukrajina otkrila svoj plan za Krim: 'Za Ruse tek počinje pakao!'

Ukrajina nastavlja pojačavati pritisak na ruske snage na okupiranom Krimu, a posljednjih tjedana intenzivirani su napadi na prometnu i logističku infrastrukturu ključnu za opskrbu poluotoka. Kijev tvrdi da sustavno slabi ruske vojne kapacitete u regiji, dok Moskva nastoji održati opskrbne pravce prema jednom od svojih najvažnijih uporišta na Crnom moru

Ukrajina sustavno prekida ruske opskrbne pravce prema okupiranom Krimu i nastoji poluotok potpuno izolirati od ostatka teritorija pod kontrolom Moskve, izjavio je ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov. Poručio je da će posljedice za Rusiju biti 'vrlo neočekivane', dok Kijev istodobno pojačava napade dronovima na prometnu i vojnu infrastrukturu, prenosi Euronews. Prema Fedorovljevim riječima, Ukrajina je u prva četiri mjeseca 2026. godine osigurala čak 300 posto više dronova srednjeg dometa nego tijekom cijele prošle godine. Upravo ti sustavi omogućuju ukrajinskim snagama gađanje logističkih pravaca, skladišta i prometnih veza koje Rusija koristi za opskrbu svojih snaga na Krimu. 'Krim se izolira dronovima. Čini se da će se u bliskoj budućnosti poluotok pretvoriti u otok', rekao je Fedorov u intervjuu, dodavši kako za Rusiju "počinje pakao" jer se logističke veze sustavno prekidaju.

Ukrajinski Glavni stožer potvrdio je da su posljednjih dana izvedeni napadi na mostove i prometnice koje povezuju okupirani Krim s područjima pod ruskom kontrolom na jugu Ukrajine. Među metama bili su most preko Sjevernokrimskog kanala te prometni pravci u okupiranoj Hersonskoj oblasti. Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine, u velikoj mjeri ovisi o cestovnim, željezničkim i pomorskim opskrbnim rutama. Posebno je važan Kerčki most koji povezuje poluotok s Rusijom, kao i kopneni koridor kroz okupirane dijelove južne Ukrajine. Ukrajinske snage posljednjih mjeseci sve intenzivnije gađaju upravo te prometne veze.

Prema ukrajinskim dužnosnicima, posljedica takvih napada već je nestašica goriva na poluotoku, a lokalni mediji izvještavaju o dugim redovima na benzinskim postajama. Kremlj je rijetko javno priznao razmjere problema, no ruske vlasti potvrdile su poteškoće u opskrbi. Istodobno je predsjednik Medžlisa krimskih Tatara Refat Čubarov pozvao ruske državljane koji su se nakon 2014. doselili na Krim da napuste poluotok. 'Krim je postao ratna zona, a njegovo oslobađanje od ruske okupacije neizbježno je. Iskoristite priliku dok je Kerčki most još otvoren', poručio je Čubarov.