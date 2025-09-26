Mađarska i Ukrajina u žestokoj svađi: 'Mađarska je poslala izviđačke dronove na ukrajinski teritorij!'

Već napeti odnosi između Ukrajine i Mađarske proteklih su se dana pogoršali, a danas je stigla nova ozbiljna optužba iz Kijeva
Izviđački dronovi iz Mađarske prešli su u Ukrajinu, priopćila je u petak vlada u Kijevu.
'Vrhovni zapovjednik izvijestio je o nedavnim incidentima s dronovima duž ukrajinsko-mađarske granice. Ukrajinske snage zabilježile su kršenja našeg zračnog prostora od strane izviđačkih dronova, koji su vjerojatno mađarski', izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u priopćenju nakon sjednice vlade.
'Preliminarne procjene sugeriraju da su možda provodili izviđanja industrijskog potencijala pograničnih područja Ukrajine. Naredio sam da se provjere sve dostupne informacije i da se sastave hitna izvješća o svakom zabilježenom incidentu', dodao je Zelenski, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Odmah je stigao odgovor mađarske strane.
'Predsjednik Zelenski gubi razum zbog svoje opsesije protiv Mađarske. Sad mu se počinju i priviđati stvari', poručio je na X-u mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.
Ukrajinsko-mađarski odnosi pogoršali su se posljednjih mjeseci, jer Budimpešta ustraje u blokiranju pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. Prošlog mjeseca ukrajinske snage počele su bombardirati naftovod Družba, koji opskrbljuje Budimpeštu ruskom energijom.
Kao odgovor, Mađarska je zabranila ulazak Robertu Brovdiju — ključnom ukrajinskom zapovjedniku — u zemlju. Ukrajina je potom odgovorila zabranom ulaska za trojicu visokih mađarskih vojnih dužnosnika.
'Naš je odgovor zrcalan mađarskoj ranijoj neutemeljenoj zabrani ulaska našim vojnim dužnosnicima. Svaki čin nepoštovanja od strane Mađarske bit će adekvatno uzvraćen, a osobito nepoštovanje prema našoj vojsci', objavio je u petak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u.
Szijjártó je na to odgovorio da Ukrajina 'već desetljeće vodi protumađarsku politiku'.