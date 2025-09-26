Mađarska i Ukrajina u žestokoj svađi: 'Mađarska je poslala izviđačke dronove na ukrajinski teritorij!'

Već napeti odnosi između Ukrajine i Mađarske proteklih su se dana pogoršali, a danas je stigla nova ozbiljna optužba iz Kijeva

Izviđački dronovi iz Mađarske prešli su u Ukrajinu, priopćila je u petak vlada u Kijevu. 'Vrhovni zapovjednik izvijestio je o nedavnim incidentima s dronovima duž ukrajinsko-mađarske granice. Ukrajinske snage zabilježile su kršenja našeg zračnog prostora od strane izviđačkih dronova, koji su vjerojatno mađarski', izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u priopćenju nakon sjednice vlade.

I held a military briefing.



Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

'Preliminarne procjene sugeriraju da su možda provodili izviđanja industrijskog potencijala pograničnih područja Ukrajine. Naredio sam da se provjere sve dostupne informacije i da se sastave hitna izvješća o svakom zabilježenom incidentu', dodao je Zelenski, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Odmah je stigao odgovor mađarske strane. 'Predsjednik Zelenski gubi razum zbog svoje opsesije protiv Mađarske. Sad mu se počinju i priviđati stvari', poručio je na X-u mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.



President @ZelenskyyUa is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He’s now starting to see things that aren’t there. https://t.co/r5BYDsDkiU — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 26, 2025

Ukrajinsko-mađarski odnosi pogoršali su se posljednjih mjeseci, jer Budimpešta ustraje u blokiranju pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. Prošlog mjeseca ukrajinske snage počele su bombardirati naftovod Družba, koji opskrbljuje Budimpeštu ruskom energijom. Kao odgovor, Mađarska je zabranila ulazak Robertu Brovdiju — ključnom ukrajinskom zapovjedniku — u zemlju. Ukrajina je potom odgovorila zabranom ulaska za trojicu visokih mađarskih vojnih dužnosnika. 'Naš je odgovor zrcalan mađarskoj ranijoj neutemeljenoj zabrani ulaska našim vojnim dužnosnicima. Svaki čin nepoštovanja od strane Mađarske bit će adekvatno uzvraćen, a osobito nepoštovanje prema našoj vojsci', objavio je u petak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u.

We’ve imposed an entry ban for three high-ranking Hungarian military officials.



Our mirror response to Hungary’s earlier baseless entry ban for our military officials.



Hungary’s every act of disrespect will be met with adequate response, especially disrespect for our military. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 26, 2025