"Kijev gubi u ratu, a nije u stanju preokrenuti tijek borbi pa iskaljuje bijes na civilnom stanovništvu", citirala ju je agencija. Rekla je da će i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i "njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin".

Zaharova, poznata po svojoj oštroj retorici, posebno se usredotočila na nedavne ukrajinske napade na Kirov u Rusiji i na ukrajinsku Zaporišku regiju koja je pod kontrolom Moskve.

Ukrajinskim dronovima napadnuta je tvrtka za obrambenu opremu u Kirovu ranije ovog tjedna. Guverner Aleksandar Sokolov rekao je da je došlo do raketnog napada na tvornicu u gradu, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeveroistočno od Moskve. U napadima je ubijeno šest, a ranjeno 26 ljudi, priopćio je kasnije.