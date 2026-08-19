Jevgenij Hmara

Ukrajina ima novog ministra obrane: Prethodni pozvao Zelenskog na izbore usred rata

I.K./Hina

19.08.2026 u 15:57

Volodimir Zelenski i Jevgenij Hmara
Volodimir Zelenski i Jevgenij Hmara Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
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Ukrajinski zastupnici u srijedu su imenovali novog ministra obrane, nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik zadao težak udarac predsjedniku Volodimiru Zelenskiju pozivom na izbore u ratno vrijeme.

Jevgenij Hmara, bivši vodeći operativac specijalnih snaga preuzima ključni obrambeni resor usred novih političkih previranja za predsjednika, koji se suočio s višetjednim prosvjedima nakon što je smijenio s dužnosti 35-godišnjeg Mihaila Fedorova.

Hmarino imenovanje uslijedilo je tek nekoliko sati nakon što su antikorupcijske vlasti objavile optužbe protiv zamjenika šefa Zelenskijeva ureda kao dio navodne sheme pranja novca u vrijednosti od 3 milijuna dolara.

Fedorovljeva smjena s mjesta ministra obrane u srpnju na ulice je natjerala tisuće prosvjednika u sklopu rijetkih ratnih prosvjeda zbog iznenadnih promjena koje Ukrajinci smatraju loše prenesenima javnosti u kritičnom trenutku rata s Rusijom.

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Populistička putanja

Njegov odvažni poziv na izbore u petoj godini borbi potaknuo je optužbe za populizam u zemlji u kojoj se većina ljudi još uvijek protivi ratnom glasanju, premda mnogi tvrde da Ukrajini na vlasti trebaju svježa lica.

"Odlučio je krenuti populističkom putanjom, ističući rizike i probleme za demokratski proces izbora", rekla je Lesia Bidoško, politička suradnica u Europskom političkom institutu u Kijevu.

U izjavi kasno u utorak Fedorov je rekao da se zemlja suočava s krizom upravljanja i da demokratski proces u Ukrajini "ne može biti talac Rusije". Izbori u ratno doba zakonom su zabranjeni.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju provedena 5. kolovoza pokazala je da 57 posto Ukrajinaca vjeruje kako bi se izbori trebali održati tek nakon rata s obzirom na to da su stotine tisuća vojnika na prvoj crti bojišnice, a ruske rakete i dronovi svakodnevno padaju na ukrajinske gradove, mjesta i sela.

"Moramo pronaći legalan, siguran i realističan mehanizam koji će Ukrajini omogućiti obnovu punog demokratskog procesa čak i u uvjetima dugog rata", rekao je Fedorov.

Nije kazao hoće li se kandidirati na bilo kojim izborima, ali jedna nedavna anketa pokazala je da bi tehnološki potkovani Fedorov - Zelenskijev najdugovječniji saveznik - lako pobijedio svoga bivšeg šefa u drugome krugu glasanja.

Hmara, koji je kratko obnašao dužnost vršitelja dužnosti šefa ukrajinske sigurnosne službe SBU, nije bio Zelenskijev prvi izbor za ministra obrane i imenovan je kao zamjenski kandidat tek nakon što su izbili prosvjedi. Najpoznatiji kao glavni organizator snažnih ukrajinskih udara u Rusiji Kmara preuzima ulogu dok se Kijev bori da se obrani od sve brojnijih ruskih balističkih raketnih napada i u uvjetima sve težeg napredovanja na prvoj crti bojišnice.

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