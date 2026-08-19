Ukrajinski zastupnici u srijedu su imenovali novog ministra obrane, nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik zadao težak udarac predsjedniku Volodimiru Zelenskiju pozivom na izbore u ratno vrijeme.

Jevgenij Hmara, bivši vodeći operativac specijalnih snaga preuzima ključni obrambeni resor usred novih političkih previranja za predsjednika, koji se suočio s višetjednim prosvjedima nakon što je smijenio s dužnosti 35-godišnjeg Mihaila Fedorova. Hmarino imenovanje uslijedilo je tek nekoliko sati nakon što su antikorupcijske vlasti objavile optužbe protiv zamjenika šefa Zelenskijeva ureda kao dio navodne sheme pranja novca u vrijednosti od 3 milijuna dolara. Fedorovljeva smjena s mjesta ministra obrane u srpnju na ulice je natjerala tisuće prosvjednika u sklopu rijetkih ratnih prosvjeda zbog iznenadnih promjena koje Ukrajinci smatraju loše prenesenima javnosti u kritičnom trenutku rata s Rusijom.

Populistička putanja Njegov odvažni poziv na izbore u petoj godini borbi potaknuo je optužbe za populizam u zemlji u kojoj se većina ljudi još uvijek protivi ratnom glasanju, premda mnogi tvrde da Ukrajini na vlasti trebaju svježa lica. "Odlučio je krenuti populističkom putanjom, ističući rizike i probleme za demokratski proces izbora", rekla je Lesia Bidoško, politička suradnica u Europskom političkom institutu u Kijevu. U izjavi kasno u utorak Fedorov je rekao da se zemlja suočava s krizom upravljanja i da demokratski proces u Ukrajini "ne može biti talac Rusije". Izbori u ratno doba zakonom su zabranjeni.