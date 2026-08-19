Srpski hakeri upali u hrvatsko Mirovinsko: Imaju podatke više od 100.000 građana

Nakon što su se prije desetak dana pohvalili upadom u pravosudni sustav Hrvatske i krađom podataka 86.000 građana, hakeri srpske INF Grupe sad tvrde da su provalili u baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i ukrali podatke 105.000 hrvatskih građana.

U svojoj poruci su naveli da podatke iz principa objavljuju besplatno. Pritom ne traže nikakvu otkupninu, ni u kojem obliku. Dodaju da su se nametnuli kao prijetnja, a ne kao smetnja. Pritom su objasnili zašto.



"A za one koji se pitaju zašto se tempo promijenio i zašto sada jače udaramo, recimo samo da su nas nedavni događaji u Hrvatskoj podsjetili da šutnja nije strategija i da svaka akcija izaziva reakciju. Ovi leakovi nisu slučajnost nego poruka - majku vam j... ustašku", napisali su hakeri.



Iz HZMO-a i MUP-a su odgovorili da nisu imali informacije o bilo kakvom upadu u baze podataka. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), nisu se javljali na pozive.

