Problemi u Moskvi: Opet se ograničila prodaja benzina nakon ukrajinskih napada

Benzinske postaje u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije, ali i zbog pojačane sezonske potražnje, pokazali su izvještaji s terena i podaci dobavljača goriva.
Problemi s opskrbom gorivom počeli su se javljati u svibnju, a do srpnja su zahvatili većinu ruskih regija. Benzinske postaje u Moskvi u lipnju su nakratko ublažile ranije uvedena ograničenja prodaje.
Ukrajina napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti, pak, pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata.
Reutersovi novinari zabilježili su i duge redove na pojedinim benzinskim postajama u Moskvi i okolici. Na automatskim benzinskim postajama Gazprom Nefta u Moskvi prodaja benzina i dizela ograničena je na 40 litara po kupcu, rekao je operater korisničke službe kompanije. Na ostalim benzinskim postajama Gazprom Nefta kupnja dizela nije ograničena, dok se po vozilu može kupiti najviše 60 litara benzina.
Rosnjeft, najveći ruski proizvođač nafte, priopćio je da je prodaja benzina na svim njegovim postajama u Rusiji ograničena na 30 litara po vozilu, dok za dizel nema ograničenja. Kompanija je upozorila i na dulja čekanja zbog povećane potražnje.
Lukoil je uveo ograničenja prodaje goriva u Moskvi i okolici zbog povećane potražnje, izvanrednog održavanja rafinerija i potrebe za osiguranjem stabilnog rada benzinskih postaja. Nije objavio konkretne količine.
Korisnička služba Tatnefta priopćila je da je prodaja benzina na njezinim postajama ograničena na 50 litara po vozilu.