NESTAŠICA U RUSIJI

Problemi u Moskvi: Opet se ograničila prodaja benzina nakon ukrajinskih napada

I.K./Hina

19.08.2026 u 15:14

Raniji napad na rafineriju Gazproma
Raniji napad na rafineriju Gazproma Izvor: Exilenova+ X / Autor: Exilenova+
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Benzinske postaje u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije, ali i zbog pojačane sezonske potražnje, pokazali su izvještaji s terena i podaci dobavljača goriva.

Problemi s opskrbom gorivom počeli su se javljati u svibnju, a do srpnja su zahvatili većinu ruskih regija. Benzinske postaje u Moskvi u lipnju su nakratko ublažile ranije uvedena ograničenja prodaje.

Ukrajina napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti, pak, pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata.

Reutersovi novinari zabilježili su i duge redove na pojedinim benzinskim postajama u Moskvi i okolici. Na automatskim benzinskim postajama Gazprom Nef­ta u Moskvi prodaja benzina i dizela ograničena je na 40 litara po kupcu, rekao je operater korisničke službe kompanije. Na ostalim benzinskim postajama Gazprom Nef­ta kupnja dizela nije ograničena, dok se po vozilu može kupiti najviše 60 litara benzina.

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Rosnjeft, najveći ruski proizvođač nafte, priopćio je da je prodaja benzina na svim njegovim postajama u Rusiji ograničena na 30 litara po vozilu, dok za dizel nema ograničenja. Kompanija je upozorila i na dulja čekanja zbog povećane potražnje.

Lukoil je uveo ograničenja prodaje goriva u Moskvi i okolici zbog povećane potražnje, izvanrednog održavanja rafinerija i potrebe za osiguranjem stabilnog rada benzinskih postaja. Nije objavio konkretne količine.

Korisnička služba Tatnefta priopćila je da je prodaja benzina na njezinim postajama ograničena na 50 litara po vozilu.

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