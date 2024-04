Ukrajina ide prema porazu, a čak tri zemlje strahuju da su sljedeće na listi

Ne radi se samo o tome da ukrajinskim snagama ponestaje streljiva, piše Dettmer. Zapadna kašnjenja oko slanja pomoći znače da zemlji koja se brani od ruske agresije opasno nedostaje nešto što je još teže nabaviti od granata, a to je borbeni duh potreban za pobjedu.

"Samo pitajte ukrajinskog vojnika vjeruje li još uvijek da će Zapad stajati uz Kijev "koliko god bude potrebno". To obećanje zvuči prazno s obzirom su prošla četiri tjedna otkako jeartiljerijska postrojba zadnji put ispalila granatu", požalio se jedan vojnik s prve crte bojišnice.

Jamie Dettmer, urednik koji prati rat u Ukrajini, objavio je detaljnu analizu u POLITICO Europe . On strahuje da Ukrajina ide prema porazu jer ukrajinskim snagama ponestaje streljiva, ali i borbenog duha.

"Kao što sam otkrio dok sam izvještavao iz Ukrajine prošlog mjeseca, slika koja je proizašla iz desetaka intervjua s političkim vođama, vojnim časnicima i običnim građanima, bila je slika zemlje koja klizi prema katastrofi. Iako predsjednik Volodymyr Zelenskyy kaže da Ukrajina pokušava pronaći način da se ne povuče, vojni časnici privatno shvaćaju da su novi gubici neizbježni. Pitanje je samo koliki i kakvi će biti ti gubici. Vladimir Putin vjerojatno nikad nije bio bliže svom cilju", navodi analitičar.

“Znamo da ljudi odustaju i to čujemo od regionalnih guvernera i od samih ljudi”, rekao je za POLITICO Andriy Yermak, moćni šef kabineta Zelenskog. Yermak i njegov šef zajedno putuju na "neka od najopasnijih mjesta" kako bi okupili građane i vojnike za borbu, rekao je. “Mi kažemo ljudima: ‘Vaše će ime biti u povijesnim knjigama’.”

No ako se plima uskoro ne preokrene u trećoj godini ruske invazije, nacija Ukrajine kakva trenutno postoji bit će poslana u ropotarnicu povijesti. Opseg akcija zapadnih čelnika da pomognu Kijevu u odbijanju ruskih osvajača daleko je ispod njihove uzvišene retorike, osobito za rat od takve važnosti za definiranje ere. To razočaranje učinilo je Ukrajince svih činova - od vojnika koji kopaju rovove do ministara koji vode zemlju - umornima i razdražljivima.