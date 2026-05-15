Željko Kerum uhvatio se kuhanja: 'Sve je iz mog vrta'

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum ponovno je privukao pažnju objavom u kojoj se, ovaj put iz kuhinje svog hotela u Splitu, pohvalio domaćim namirnicama i novim jelom
Željko Kerum javio se iz hotela Corner u Splitu, koji je u njegovu vlasništvu, te pokazao kako priprema povrtnu juhu. Kako je sam naveo, riječ je o njegovu 'gostovanju', a pritom se ponovno primio kuhače.
U videu je objasnio da je za juhu koristio povrće iz vlastitog vrta u Kaštelima.
'Radim povrtnu juhu, petak je. Sve sam povrće jutros izvadio iz svog vrtla u Kaštelima. Sve domaće, eko. Dajem podršku kolegicama i kolegama ovdje', poručio je Kerum.
Snimka je ubrzo izazvala reakcije pratitelja, a mnogima je za oko zapela njegova opuštena prezentacija, kao i činjenica da je posebno istaknuo kako je povrće za juhu stiglo iz njegova kaštelanskog vrta.