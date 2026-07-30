Uhićen dvojac koji je napao novinara i snimatelja na Viru: Objavljeno o kome je riječ

Policija je osumnjičenike uhitila istog dana u suradnji s ličko-senjskom policijom, a u srijedu su predani pritvorskom nadzorniku zadarske policije.

Osumnjičeni su da su oko 10.30 sati na ulici u Viru verbalno i fizički napali novinara (30) te snimatelja (40) Nove TV koji su snimali televizijski prilog .

Kaznena prijava zbog kaznenog djela 'Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi' dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

'U navedenom slučaju postupano je sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske', navodi policija.

Snimali zapečaćene apartmane

Kako navodi policije, dvojica muškaraca u prišla su 30-godišnjem novinaru i 40-godišnjem snimatelju.

Televizijska ekipa snimala je prilog ispred jednog od objekata koje je turistička inspekcija Državnog inspektorata zapečatila zbog nezakonitog iznajmljivanja apartmana.

Policija sumnja da su osumnjičenici novinara i snimatelja verbalno i fizički napali kako bi ih spriječili u obavljanju posla. Snimatelj je u napadu lakše ozlijeđen.

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je da se na ekipu obrušila skupina nezadovoljnih vlasnika zapečaćenih objekata, stranih državljana.

Gađali ih kamenjem

HND navodi da je snimatelj zabilježio trenutak u kojem je jedan od napadača novinarsku ekipu gađao kamenjem, nakon čega je uslijedio fizički napad u kojem je, prema tvrdnjama napadnutih novinara, sudjelovalo više osoba.

Snimatelj je, navodi HND, zadobio nekoliko udaraca, među ostalim u glavu i trbuh. Na mjesto napada odmah su stigli policija i hitna pomoć.