Nova akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja na splitskom i dubrovačkom području

Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.