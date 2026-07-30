korupcija

Nova akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja na splitskom i dubrovačkom području

I.J.

30.07.2026 u 09:12

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević
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USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju

Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Podsjetimo, u Vela Luci na Korčuli u četvrtak ujutro je uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum, doznaje tportal.

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Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.

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