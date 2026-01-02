Ubojita kombinacija dovela je do tragedije u Švicarskoj: 'Znamo stotine takvih slučajeva'

Zbog neprovođenja mjera zaštite od požara u Zagrebu i okolici su lani zatvorena četiri noćna kluba, a jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena

Švicarski istražitelji traže odgovore kako su prskalice na bocama šampanjca zapalile strop kafića u mondenom skijalištu Crans Montana, pri čemu je poginulo najmanje 40 osoba, dok ih je gotovo 120 ozlijeđeno. Za hrvatske vatrogasce su zapaljivi materijali, pirotehnika i pretrpani prostori već dokazana ubojita kombinacija. "Iz povijesti znamo doslovno stotine takvih slučajeva s nekoliko tisuća ljudi koji su smrtno stradali u sličnim, pa ja bih čak rekao zabrinjavajuće istim okolnostima, a te okolnosti su upravo takve da je korištena pirotehnika i da su na stropovima i zidovima nekakve zapaljive obloge, što je zaista smrtonosna situacija", rekao je za RTL Danas zapovjednik JVP Zagreb, Siniša Jembrih.

Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT







Poginulo više od 2000 ljudi Samo u proteklih nekoliko godina u požarima noćnih klubova diljem svijeta poginulo je više od 2000 ljudi. Dovoljno je prisjetiti se sličnog požara u Kočanima, kad su u tamošnjem noćnom klubu poginule 63 osobe. Uzrok te tragedije bio je sličan - iskre pirotehničkog sredstva pogodile su strop od lako zapaljivih materijala. Da se nešto slično ne bi ponovilo u Hrvatskoj, inspektori civilne zaštite krenuli su u nadzor klubova i ugostiteljskih objekata.