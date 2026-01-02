Ubojita kombinacija dovela je do tragedije u Švicarskoj: 'Znamo stotine takvih slučajeva'

Zbog neprovođenja mjera zaštite od požara u Zagrebu i okolici su lani zatvorena četiri noćna kluba, a jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena
Švicarski istražitelji traže odgovore kako su prskalice na bocama šampanjca zapalile strop kafića u mondenom skijalištu Crans Montana, pri čemu je poginulo najmanje 40 osoba, dok ih je gotovo 120 ozlijeđeno.
Za hrvatske vatrogasce su zapaljivi materijali, pirotehnika i pretrpani prostori već dokazana ubojita kombinacija.
"Iz povijesti znamo doslovno stotine takvih slučajeva s nekoliko tisuća ljudi koji su smrtno stradali u sličnim, pa ja bih čak rekao zabrinjavajuće istim okolnostima, a te okolnosti su upravo takve da je korištena pirotehnika i da su na stropovima i zidovima nekakve zapaljive obloge, što je zaista smrtonosna situacija", rekao je za RTL Danas zapovjednik JVP Zagreb, Siniša Jembrih.
Poginulo više od 2000 ljudi
Samo u proteklih nekoliko godina u požarima noćnih klubova diljem svijeta poginulo je više od 2000 ljudi. Dovoljno je prisjetiti se sličnog požara u Kočanima, kad su u tamošnjem noćnom klubu poginule 63 osobe.
Uzrok te tragedije bio je sličan - iskre pirotehničkog sredstva pogodile su strop od lako zapaljivih materijala. Da se nešto slično ne bi ponovilo u Hrvatskoj, inspektori civilne zaštite krenuli su u nadzor klubova i ugostiteljskih objekata.
Četiri kluba zatvorena
U prvih devet mjeseci prošle godine su, tako, proveli 2535 nadzora, od čega ih je 433 bilo u ugostiteljskim objektima. U 349 slučajeva naloženo je uklanjanje nedostataka. Izdano je i 15 prekršajnih prijava zbog neprovođenja mjera zaštite od požara. Četiri kluba u Zagrebu i okolici dobila su zabranu rada, a jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena.
"Svaki vlasnik mora razmisliti što ima na svojim zidovima i stropovima. Znam da ta pirotehnika možda lijepo izgleda, ali zaista nema glupljeg načina prezentirati to ili glupljeg načina da se nešto dogodi. I na kraju krajeva, svaki od tih vlasnika mora biti svjestan da je on kazneno odgovoran", poručio je Jembrih.
Kaznena odgovornost podrazumijeva dugogodišnju zatvorsku kaznu. Postoji i moralno odgovornost zbog svih ožalošćenih obitelji, ali i službi koje sudjeluju u spašavanju.