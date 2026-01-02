tri faktora

Ubojita kombinacija dovela je do tragedije u Švicarskoj: 'Znamo stotine takvih slučajeva'

M.Da.

02.01.2026 u 22:16

Švicarska proglasila pet dana žalosti zbog požara u skijalištu
Švicarska proglasila pet dana žalosti zbog požara u skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Bionic
Reading

Zbog neprovođenja mjera zaštite od požara u Zagrebu i okolici su lani zatvorena četiri noćna kluba, a jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena

Švicarski istražitelji traže odgovore kako su prskalice na bocama šampanjca zapalile strop kafića u mondenom skijalištu Crans Montana, pri čemu je poginulo najmanje 40 osoba, dok ih je gotovo 120 ozlijeđeno.

Za hrvatske vatrogasce su zapaljivi materijali, pirotehnika i pretrpani prostori već dokazana ubojita kombinacija.

"Iz povijesti znamo doslovno stotine takvih slučajeva s nekoliko tisuća ljudi koji su smrtno stradali u sličnim, pa ja bih čak rekao zabrinjavajuće istim okolnostima, a te okolnosti su upravo takve da je korištena pirotehnika i da su na stropovima i zidovima nekakve zapaljive obloge, što je zaista smrtonosna situacija", rekao je za RTL Danas zapovjednik JVP Zagreb, Siniša Jembrih.

Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
    +7
Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Poginulo više od 2000 ljudi

Samo u proteklih nekoliko godina u požarima noćnih klubova diljem svijeta poginulo je više od 2000 ljudi. Dovoljno je prisjetiti se sličnog požara u Kočanima, kad su u tamošnjem noćnom klubu poginule 63 osobe.

Uzrok te tragedije bio je sličan - iskre pirotehničkog sredstva pogodile su strop od lako zapaljivih materijala. Da se nešto slično ne bi ponovilo u Hrvatskoj, inspektori civilne zaštite krenuli su u nadzor klubova i ugostiteljskih objekata.

vezane vijesti

Četiri kluba zatvorena

U prvih devet mjeseci prošle godine su, tako, proveli 2535 nadzora, od čega ih je 433 bilo u ugostiteljskim objektima. U 349 slučajeva naloženo je uklanjanje nedostataka. Izdano je i 15 prekršajnih prijava zbog neprovođenja mjera zaštite od požara. Četiri kluba u Zagrebu i okolici dobila su zabranu rada, a jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena. 

"Svaki vlasnik mora razmisliti što ima na svojim zidovima i stropovima. Znam da ta pirotehnika možda lijepo izgleda, ali zaista nema glupljeg načina prezentirati to ili glupljeg načina da se nešto dogodi. I na kraju krajeva, svaki od tih vlasnika mora biti svjestan da je on kazneno odgovoran", poručio je Jembrih. 

Kaznena odgovornost podrazumijeva dugogodišnju zatvorsku kaznu. Postoji i moralno odgovornost zbog svih ožalošćenih obitelji, ali i službi koje sudjeluju u spašavanju. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jacques moretti

jacques moretti

Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku
riječ stručnjaka

riječ stručnjaka

Kako je došlo do tragedije u Švicarskoj: 'To je najgora moguća situacija'
korupcija u graditeljstvu

korupcija u graditeljstvu

Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

najpopularnije

Još vijesti