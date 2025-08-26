U tišini pao dogovor Plenkovića i Milanovića: 'To se tiče i nacionalne sigurnosti'

Složili su se i da je ove godine opet red na predsjedniku Milanoviću da ide na Opću skupštinu UN-a, ali zato već po drugi put nema dogovora oko čelne osobe Vrhovnog suda.

U tišini i bez prepirke pao je dogovor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Valentin Franjić , kako doznaje Dnevnik Nove TV , ostat će čelni čovjek Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Prvi predsjednikov izbor Sandru Artuković Kunšt nije podržala vladajuća većina. U drugoj rundi jedinu kandidatkinju, profesoricu Aleksandru Maganić, nije podržao ni sam predsjednik.

Sabor bira nove ustavne suce

Za tri nova suca Ustavnog suda, koje bira Sabor, otkriva Ivan Malenica (HDZ), 1. rujna će se raspisati javni poziv koji će trajati mjesec dana.

"Nakon provjera jesu li kandidature pravovaljane, organizirat će se sjednica odbora za Ustav i saslušat će se kandidati. Vjerujem da će biti dogovor oko tri nova suca Ustavnog suda. Ukoliko se to ne dogodi, mandat trojici sudaca produljuje se za još šest mjeseci", najavio je predsjednik Odbora za Ustav.

U tom slučaju mandat bi se produžio sucima Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu. Ako se niti u tom roku tri suca ne pronađu, Ustavni sud može funkcionirati i s postojećih deset sudaca.