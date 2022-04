U ruskoj invaziji oštećeno do 30 posto ukrajinske infrastrukture

U ruskoj invaziji uništeno je ili oštećeno do 30 posto ukrajinske infrastrukture, u vrijednosti od 100 milijardi američkih dolara, rekao je u ponedjeljak ukrajinski ministar infrastrukture

Ukrajina do sada nije iznosila procjenu konkretnih posljedica rata po infrastrukturu, poput cesta i mostova, iako dužnosnici kažu da bi ukupna šteta, od infrastrukture do kuća i drugih zgrada, do sada mogla biti oko 500 milijardi dolara.

"Praktički su svi dijelovi naše prometne infrastrukture stradali na neki način", rekao je Reutersu ukrajinski ministar infrastrukture Oleksander Kubrakov.