U Kosinjskoj dolini vodostaj Like stagnira, poplavljeno 50 kuća

Vodostaj rijeke Like stagnira, no i dalje je poplavljeno 50-tak kuća u Kosinjskoj dolini, a stanovnici kojima su zagađene cisterne s vodom danas će dobiti pitku vodu, hranu za ljude i stoku, gorivo za strujne agregate i druge potrepštine, izvijestio je u utorak Stožer civilne zaštite Općine Perušić

Vodostaj rijeke Lika od jučer ne raste jer je temperatura zraka -5 stupnjeva Celzija, pa se snijeg ne topi. Zato je vjerojatno da će vodostaj do južine najavljene za petak, dovoljno pasti da se ne pogoršava stanje, kada će ponovno planinski vodotoci početi puniti Liku.

Prema riječima načelnika Kurteše u ponedjeljak jest zavladao strah među ljudima, jer je tada naglo za pola metra narastao vodostaj, ali su se ljudi sada smirili, zajedno sa smirivanjem vodostaja.

'Pomogli smo ljudima, premjestili uređaje i slično, ali sada su se smirili, jer nam ova studen ide na ruku, voda će se početi i povlačiti i nešto pasti do petka. To je važno jer se od petka opet očekuje i jugo i kiša, dotok novih količina vode, ali nadamo se da neće doći do porasta vodostaja, većeg nego što je sada', rekao je Kurteš.