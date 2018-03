Kosinj? To je ono gdje su poplave? Da! I uskoro bi mogao zauvijek nestati pod vodom

Dok će se pučkoškolci s toponimom Kosinj susresti već u nižim razredima učeći kako je u tom ličkom mjestu u 15. stoljeću bila prva hrvatska tiskara, odrasli će ovo ime povezivati uz ne tako slavnu sadašnjost. Kosinj je opet pod vodom, tako je bilo i 2010., pa 2012., a ovaj se problem vuče stoljećima, kažu nam upućeni. Kako to riješiti? Prema aktualnom planu, povremene poplave za većinu stanovnika Kosinjskog polja riješilo bi potpuno potapanje pojedinih sela i zaseoka akumulacijskim jezerom

A priča o tom jezeru stara je više od 50 godina. Isto toliko godina ovo je područje zapravo talac planirane izgradnje akumulacijskog jezera. Naime, u tom razdoblju nitko ozbiljan nije želio graditi ili ulagati u ovaj dio Like koji pripada Općini Perušić . Čemu, kad će ionako prije ili kasnije od nekoć ubavih, ali zapuštenih mjesta ostati tek fotografije, a krovove kuća i crkvene zvonike prekrit će milijuni kubika vode.

Tako je i danas iako nas načelnik Općine Perušić Ivica Turić tješi: 'Evo, danas je dobro. Voda ne raste više, a i okrenulo je na buru. Kad je jugo, tu je problem.' Ipak, dodaje da je noćas na Velebitu, iz čijih se leđa nalazi Kosinj, palo pola metra snijega, a možete misliti, kaže, koliko je to vode bilo kada su se počela topiti ona dva metra snijega koja su pala krajem veljače.

'Posljednjih 55 godina Kosinj je u urbanističko-građevinskoj blokadi' , objašnjava Turić, dodajući kako je teško razumjeti kompleksnost problema iz tople fotelje u Zagrebu. Ta pat-pozicija u iščekivanju mogućeg akumulacijskog jezera, koje bi dramatično izmijenilo izgled i budućnost ovog kraja, dovela je i do goleme depopulacije.

U tijeku je upravni postupak za ishođenje rješenja o utjecaju na okoliš, što provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike , te prikupljanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu. Javna rasprava trajala je od 17. listopada do 16. studenog 2017. U tijeku je i priprema podloge za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

'Kako bi se iskoristio sav hidropotencijal rijeka Like i Gacke, iz HEP-a najavljuju realizaciju druge faze Hidroenergetskog sustava Senj - izgradnju HE Kosinj i HE Senj 2. Trenutno se izrađuje tehnička projektna dokumentacija i Studija utjecaja na okoliš, potrebne za ishođenje lokacijske dozvole', stoji na stranicama HEP-a.

U Studiji utjecaja na okoliš iz 2016. stoji da će se izgradnjom akumulacije naselja Gornji Kosinj i Mlakva u potpunosti potopiti. Naselja Bakovac Kosinjski, Krš, Lipovo Polje i Donji Kosinj bit će locirana u blizini akumulacije. Prilažu i tablicu o broju stanovnika u mjestima koja bi se trebala naći ispod površine budućeg jezera.