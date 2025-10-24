CURENJE GORIVA

U Indiji sudar autobusa izazvao požar, poginulo najmanje 20 ljudi

L. Š. / Hina

24.10.2025 u 06:51

Ilustrativna fotografija / Indija
Ilustrativna fotografija / Indija Izvor: EPA / Autor: FAROOQ KHAN
Požar izazvan curenjem goriva nakon sudara privatnog autobusa i motocikla na ruti između indijskih južnih gradova Bangalorea i Hiderabada usmrtio je najmanje 20 ljudi, izvijestili su u petak domaći mediji, pozivajući se na dužnosnike

'Od 41 putnika, 21 je spašen. Među preostalima, do sada su identificirana tijela 11 osoba', rekao je novinskoj agenciji ANI okružni porezni dužnosnik A Siri. U sličnoj nesreći prošlog mjeseca poginulo je 19 ljudi u zapadnoj saveznoj državi Rajasthan, kada se zapalio privatni autobus, podsjeća Reuters.

Agencija navodi i da, iako je Indija treće najveće tržište automobila na svijetu, ima neke od najsmrtonosnijih prometnica, a u prometnim nesrećama prošle godine poginulo je oko 180.000 ljudi diljem zemlje.

