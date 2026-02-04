U Hrvatskoj 187 tisuća osoba s dijagnozom raka. Poznato je i koliki je postotak preživljenja

U Hrvatskoj živi 187.000 osoba kojima je u nekom trenutku života dijagnosticiran rak, a petogodišnje je preživljenje u posljednjem razdoblju poraslo s 54 na 59 posto, pokazuju najnoviji podaci Registra za rak RH, predstavljeni u srijedu povodom Svjetskog dana borbe protiv raka
Ministrica zdravstva Irena Hrstić ocijenila je da podatak o 59-postotnom petogodišnjem preživljenju jasno pokazuje napredak u liječenju raka. Naglasila je da je u posljednjih deset godina višestruko povećan fond za posebno skupe lijekove, kao i da su napredak radioterapije te minimalno invazivni terapijski postupci značajno pridonijeli boljim ishodima liječenja.
'Rak je danas, u velikoj mjeri, postao kronična bolest, a fokus budućih aktivnosti bit će put pacijenta - od prevencije i rane dijagnoze do života s bolešću', istaknula je ministrica.
Prema podacima Registra, tijekom 2023. godine zabilježeno je 26.736 novih slučajeva raka, bez nemelanomskog raka kože, dok su od zloćudnih novotvorina u 2024. godini umrle 13.434 osobe. Rak je uzrok 26 posto svih smrti u Hrvatskoj, pri čemu taj udio iznosi 30 posto u muškaraca i 22 posto u žena, istaknuto je.
Voditelj Registra za rak RH pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Mario Šekerija rekao je da Hrvatska ima jedan od najstarijih registara za rak u Europi te da se u epidemiologiji raka prate četiri ključna pokazatelja - incidencija, mortalitet, prevalencija i preživljenje.
'Cilj je svih naših aktivnosti smanjenje mortaliteta od raka', poručio je Šekerija, dodavši da u Hrvatskoj s dijagnozom raka živi oko pet posto ukupnog stanovništva.
Naveo je da je rak pluća i dalje vodeći uzrok smrti od raka u muškaraca i žena u Hrvatskoj, ali da se bilježi pad mortaliteta, osobito u muškaraca, te porast petogodišnjeg preživljenja kod gotovo svih vrsta raka.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak naglasio je važnost primarne i sekundarne prevencije.
'Više je živih ljudi kojima je rak na vrijeme dijagnosticiran, kojima je provedena terapija i koji mogu nastaviti svoj život - u radnom okruženju, u obitelji i dalje', rekao je Capak, istaknuvši i osobnu odgovornost građana za vlastito zdravlje te važnost odaziva na preventivne i screening programe.