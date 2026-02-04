U Hrvatskoj 187 tisuća osoba s dijagnozom raka. Poznato je i koliki je postotak preživljenja

Ministrica zdravstva Irena Hrstić ocijenila je da podatak o 59-postotnom petogodišnjem preživljenju jasno pokazuje napredak u liječenju raka. Naglasila je da je u posljednjih deset godina višestruko povećan fond za posebno skupe lijekove, kao i da su napredak radioterapije te minimalno invazivni terapijski postupci značajno pridonijeli boljim ishodima liječenja.

'Rak je danas, u velikoj mjeri, postao kronična bolest, a fokus budućih aktivnosti bit će put pacijenta - od prevencije i rane dijagnoze do života s bolešću', istaknula je ministrica.

Prema podacima Registra, tijekom 2023. godine zabilježeno je 26.736 novih slučajeva raka, bez nemelanomskog raka kože, dok su od zloćudnih novotvorina u 2024. godini umrle 13.434 osobe. Rak je uzrok 26 posto svih smrti u Hrvatskoj, pri čemu taj udio iznosi 30 posto u muškaraca i 22 posto u žena, istaknuto je.