U Crnoj Gori sve spremno za 7. Paradu ponosa, policija ne očekuje nerede

Crnogorska policija ne očekuje nerede na sedmoj Paradi ponosa koja će se u subotu održati u Podgorici, ali će policijske snage ipak biti u pripravnosti kako bi reagirale ukoliko dođe do incidenata

“Bit će angažiran optimalan broj policijskih službenika na licu mjesta koji će, shodno procjeni, osigurati nesmetano održavanje povorke, a policijske snage će svakako biti u pripravnosti, kako bi reagiralie ukoliko dođe do nekog incidenta, iako dosadašnji pokazatelji ne ukazuju na to da će doći do narušavanja javnog reda i mira na mjestu održavanja povorke”, priopćeno je u petak iz crnogorske Uprave policije.

Povorka će početi u 16 sati, a sudionici će se kretati glavnim ulicama glavnog grada Crne Gore.

Ovogodišnja povorka ponosa, koja će se održati pod sloganom „Ne preko naših leđa“, u sjeni je neusvajanja zakona o istopolnom partnerstvu u crnogorskom parlamentu posljednjeg dana srpnja, koji bi istospolnim parovima u Crnoj Gori omogućio da uživaju ista prava kao heteroseksualni, samo bez mogućnosti usvajanja djece. Protiv tog zakona glasali su zastupnici manjinskih stranaka, dok je oproba bila izvan skupštinske dvorane u trenutku glasanja.