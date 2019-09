Plakati protiv američkog veleposlanika u BiH i LGBTI skupa u Sarajevu

Plakati s fotografijom američkog veleposlanika u BiH Erica Gordona Nelsona i porukom 'Gay is not OK' osvanuli su u petak u Sarajevu uoči prve Parade ponosa koju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u nedjelju planira zajednica LGBTI uz potporu stranih dužnosnika

Plakati su postavljeni tijekom noći u blizini Veleposlanstva Sjedinjenih Država u BiH, u naselju Dobrinja, gdje je planirana izgradnja trga bosansko-američkog prijateljstva, zatim ispred američkog sveučilišta te na još nekoliko mjesta. Uz zastavu duginih boja i 'našminkanog' američkog veleposlanika u BiH ispisano je 'Gay is not OK' (Nije u redu biti gay).