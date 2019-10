U Barceloni prosvjed studenata, u Madridu 'bdiju nad Katalonijom'

Nakon što je predsjednik katalonske vlade Quim Torra najavio novi referendum i ostvaranje „katalonske republike“ do kraja svog mandata u prosincu 2021. godine, španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska odgovorio je kako su „važne radnje, a ne izjave“ upozorivši da "nitko neće proći nekažnjeno"

„Neki se osjećaju poput siročadi. No bdijemo nad pravima svih Katalonaca“, kazao je. Od ponedjeljka je uhićeno 97 osoba, od čega njih 46 u srijedu navečer kada su prosvjednici zapalili pet automobila u Barceloni te bacali boce, kamenje i druge predmete na katalonsku policiju. Policija je u srijedu navečer priopćila kako su bačeni i molotovljevi kokteli. Četiri osobe su zadržane u pritvoru.

Od početka prosvjeda, koji su izbili nakon osuđujućih presuda katalonskim liderima odgovornima za organiziranje zabranjenog referenduma 2017., ozlijeđena su 194 policajca, rekao je španjolski ministar. U četvrtak je počeo prosvjed studenata koji na jednom od središnjih trgova u Barceloni uzvikuju „Sloboda političkim zatvorenicima“, nose zastave koje simboliziraju nezavisnost i transparent na kojem piše „Studenti će sve zaustaviti“. S njima su i učenici srednjih škola koji su također još u srijedu na tri dana napustili predavanja. Ondje se nalazi 25.000 prosvjednika, izvijestila je katalonska policija.



„Ovo su mirni prosvjedi i takvi će ostati“, poručila je predsjednica studentskog sindikata.



Na policiju je bačeno nekoliko jaja, a zapaljena je jedna španjolska zastava ispred zgrade policije. Osam prometnica je bilo blokirano. Socijalistički premijer Pedro Sánchez, koji se 10. studenog suočava s parlamentarnim izborima, u srijedu je rekao kako zasad neće posegnuti za izvanrednim mjerama u Kataloniji. Španjolska desna oporba je tražila od njega aktiviranje zakona prema kojem bi vlada u Madridu privremeno i djelomično preuzela direktno upravljanje na pokrajinom gdje nastane 19 posto španjolskog BDP-a.



U petak će u Kataloniji, autonomnoj pokrajini na sjeveru Španjolske, uslijediti generalni štrajk na poziv sindikata koji podržavaju samostalnost. Već se osjećaju posljedice najave budući da su neke kompanije obustavile aktivnosti.



Proizvođač automobila Seat u četvrtak popodne je zatvorio tvornicu u Martorellu, predgrađu Barcelone. Trebao bi ju otvoriti u ponedjeljak nakon prosvjeda i vikenda. U Barceloni kamioni jedne kompanije nisu mogli ukrcati kavu namijenjenu izvozu u Portugal jer su tamošnja skladišta zatvorena.



"Došli su kamion, no nisu mogli ukrcati kavu", rekla je dužnosnica kompanije za izvoz kave iz Madrida u telefonskom razgovoru za Hinu.



Prosvjednici će u petak zatražiti oslobođenje devetero zatvorenih dužnosnika. Premijer Sánchez je odgovorio kako oni moraju odslužiti kazne čime je odbacio ideju o amnestiji. Predsjednik katalonske vlade Quim Torra rekao je ranije u četvrtak kako je njegov cilj postizanje nezavisnosti Katalonije od Španjolske do kraja 2021., slože li se o tome stranke za nezavisnost koje u regionalnom parlamentu imaju većinu mjesta. Torra je održao govor u parlamentu u Barceloni kao odgovor na osuđujuće presude katalonskim dužnosnicima kojima je u ponedjeljak Vrhovni sud u Madridu izrekao zatvorske kazne od 9 do 13 godina. Dužnosnici su osuđeni za poticanje stanovništva na ustanak te nezakonito korištenje javnog novca kada su u listopadu 2017. organizirali referendum o nezavisnosti unatoč zabrani Ustavnog suda. Posljedično su proglasili republiku Kataloniju, no ona nije zaživjela na terenu.