Tvrtko Smital ponovno predsjednik Sindikata znanosti, Vilim Ribić proglašen počasnim predsjednikom

Kako su istaknuli iz sindikata, u Saboru je sudjelovalo dvjestotinjak zastupnica i zastupnika iz svih podružnica diljem Hrvatske, koji su glasovali za izbor 28 članova u ključno političko tijelo, Veliko vijeće.

Tako su izabrani: prof. dr. sc. Dragan Bagić i dr. sc. Ivana Bašić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Marko Blažević s Pravnog fakulteta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Josip Bota s Grafičkog fakulteta u Zagrebu, Helena Bule s Pomorskog fakulteta u Splitu, Sandra Buratović Maštrapa sa Sveučilišta u Dubrovniku, dr. sc. Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, izv. prof. art. Igor Čaljkušić s Umjetničke akademije u Splitu, prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dalida Galović s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Ivica Gašparac s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Marko Gregurić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Alen Harapin s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Heli Hajdić-Nikolić iz Rektorata Svečilišta u Zagrebu, Mario Jurak s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Matija Kroflin, glavni tajnik Sindikata, izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Predrag Marković s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić s Medicinskog fakulteta u Rijeci, doc. dr. sc. Teuta Opačak Bernardi s Medicinskog fakulteta u Osijeku, Sniježana Papić Malijan iz Rektorata sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ana Petek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dr. sc. Jakov Proroković sa Sveučilišta u Zadru, dr. sc. Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, prof. dr. sc. Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislav Šikić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, dr. sc. Ivana Unukić s Ekonomskog fakulteta u Osijeku i dr. sc. Lana Vujica s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Za predsjednika Sindikata ponovno je izabran dr. sc. Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković, a provedeni su izbori i za novi saziv Nadzornog vijeća te Časnog suda Sindikata.

Ističu kako je na Saboru je jednoglasno usvojen strateški dokument – Politika Sindikata u znanosti i visokom obrazovanju, kao i tri važne rezolucije: Rezolucija o utjecaju umjetne inteligencije na akademske slobode, radna prava i kvalitetu visokog obrazovanja, Rezolucija o kulturi odnosa i zaštiti dostojanstva u akademskoj zajednici te Rezolucija o sindikalnoj politici prema ekonomskim nejednakostima.

Zbog svog doprinosa u stvaranju i dugogodišnjoj izgradnji Sindikata, Sabor je za počasnog predsjednika Sindikata izabrao Vilima Ribića, svog dugogodišnjeg čelnika u prethodnim mandatima.

Sabor Velikog vijeća trebao bi održati konstituirajuću sjednicu u sljedećih 30 dana, na kojoj će iz svojih redova izabrati predsjednika Velikog vijeća i odrediti sastav preostalih tijela (Malog i Upravnog vijeća), a nakon toga izabrati i glavnog tajnika za idući četverogodišnji period, ističu na kraju priopćenja.