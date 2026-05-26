Sindikati protiv antiinflacijskih mjera: 'Mašta li Ćorić o udaru na plaće?'

Na inicijativu Sindikata znanosti, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Školskog sindikata Preporod svih 11 reprezentativnih sindikata javnih službi od Vlade RH danas zajednički zatražilo hitan sastanak s ciljem pronalaska modela po kojem bi se sačuvala realna vrijednost osnovice plaće
Ministar financija Tomislav Ćorić je protekloga tjedna najavio paket antiinflacijskih mjera kojima bi se trebao obuzdati rast cijena izazvan sukobom na Bliskom istoku, odnosno poremećenim transportnim tokovima nafte i plina, što je povećalo njihove, a potom i sve ostale cijene.
Cijeli paket mjera trebao bi biti predstavljen na sjednici Vlade u četvrtak. Ministar Ćorić nije htio otkrivati detalje, ali je poručio da je cilj utjecati na agregatnu potražnju, odnosno njeno rušenje. Na to se osvrnuo glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Matija Kroflin, koji se zapitao mašta li Ćorić o rezanju plaća u javnim službama?
"Vlada na potražnju može utjecati na nekoliko načina: rezanjem javnih investicija, plaća svojih zaposlenika ili povećanjem poreza na dohodak. Iako je najava ministra prošla pomalo ispod radara, ona ukazuje na paniku u redovima vladajućih i sugerira da Vlada nema ideju što bi s inflacijom pa se odlučila na potez očajnika – boriti se protiv ekonomskog rasta i rasta standarda svojih građana, očekujući da bi to moglo imati utjecaj na cijene", ustvrdio je Kroflin i dodao:.
"Paradoksalno, smisao svake ekonomske politike trebao bi biti upravo suprotan tome. Zaposlenima u javnim službama meta na leđima je već nacrtana. U prva četiri mjeseca ove godine kumulativna inflacija iznosi četiri posto, a rast njihove osnovice za izračun plaća jedan posto. Do kraja godine ta bi se razlika mogla bitno pogoršati", istaknuo je Kroflin.
Opadanje kupovne moći
Podsjetio je da u javnim službama već tri godine nema granskih ugovora, a dvije godine nema ni dogovora oko osnovice ni materijalnih prava.
"Ovakva situacija nije dugoročno održiva te je na inicijativu Sindikata znanosti, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Školskog sindikata Preporod svih 11 reprezentativnih sindikata javnih službi od Vlade RH danas zajednički zatražilo hitan sastanak s ciljem pronalaska modela po kojem bi se sačuvala realna vrijednost osnovice. Bit će interesantno saznati kako na plaće liječnika, učitelja, znanstvenika, socijalnih radnika, medicinskih sestara, zaposlenih u kulturi, čija kupovna moć već opada, gleda ministar Ćorić. Mašta li on u kontekstu 'hlađenja ekonomije' o dodatnom udaru na plaće tih ljudi?", zapitao se tajnik sindikata.