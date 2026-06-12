Turudić žestoko odgovorio oporbi: 'To govore galamdžije kojima smeta rad DORH-a'

'Teško je oteti se dojmu da je na Šimunića USKOK poslan da ga se ušutka, da pomogne da se na čelo HOO-a postavi Plenkovićev predsjednički kandidat Dragan Primorac, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu', poručili su. Istodobno optužuju HDZ da koristi državne institucije za obračun s političkim protivnicima

'Cijeloj je hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca, njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znamo i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj', naveli su u zajedničkom priopćenju.

Na te je tvrdnje oštro reagirao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji tvrdi da se radi o potpuno uobičajenom postupanju.

'Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića podnijelo je osam vijećnika iz Oroslavlja iz različitih stranaka – SDP-a, HDZ-a i HNS-a. Podnijeli su prijavu zbog kaznenog djela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno kao što postupamo u svim takvim stvarima', rekao je Turudić za HRT.

Odbacio je i tvrdnje da su USKOK ili policija medijima dojavili informacije o akciji. 'Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a niti iz policije. Uvijek treba voditi računa kome je to u interesu i koliko se ta osoba nakon toga pojavljivala pred novinarima', poručio je.

Posebno ga je zasmetala teza da je DORH sudjelovao u političkom obračunu. 'Sada ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om da bi kompromitirao Šimunića pa se SDP predomislio pa je DORH ostao sam. To je ridikulozno', rekao je Turudić.

Dodao je kako kritičarima zapravo smeta činjenica da DORH postupa jednako prema svima.

'Tim galamdžijama zapravo smetaju druge stvari – smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira na stranačku, političku, svjetonazorsku i drugu pripadnost', zaključio je glavni državni odvjetnik.