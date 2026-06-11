Šimunić: 'Djeco, ima da budete kuš. Ako pitate kamo idu novci - možda vam upadnu u dom'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ponovno se oglasio na društvenim mrežama nakon što su mu po nalogu USKOK-a pretraženi dom i ured te privremeno oduzeti uređaji i dokumentacija.

U objavi na Facebooku ustvrdio je kako ima dojam da je unaprijed proglašen krivim te poručio da neće odustati od svojih aktivnosti, unatoč, kako navodi, pokušajima zastrašivanja. 'Presuđeno je – kriv sam i tek imam dokazati svoju nevinost', poručio je Šimunić na početku objave, opisujući dan pretrage kao 'jako čudan'. Šimunić tvrdi da mu je cijeli postupak ostavio dojam unaprijed donesene presude te ističe kako su istražitelji tijekom pretrage djelovali kao da i sami smatraju slučaj neuobičajenim. Posebno problematičnim smatra činjenicu da su privremeno oduzeti i mobiteli njegovih roditelja.

'Roditeljima, kojima bi jedini krimen bio taj što su me rodili. I danas su ih s nekom panikom brže-bolje vratili, a po proceduri imovina obično godinama ostane oduzeta', napisao je.

Gradonačelnik se osvrnuo i na medijske napise o slučaju, tvrdeći da su pojedini novinari raspolagali detaljima istrage neposredno nakon početka pretrage. 'Vrlo je izgledno da je nekim novinarima bilo javljeno neposredno nakon kaj su se USKOK-ovci pojavili u mojoj kući o svim detaljima slučaja – tko, kako, gdje. Prije nego kaj sam i sam znao neke detalje', naveo je, postavljajući pitanje kako su informacije iz istrage dospjele u javnost. Naglasio je i da, čak i ako se utvrdi određeni propust u njegovu postupanju, prema njegovim saznanjima nije nastala nikakva šteta za Grad Oroslavje niti je ostvarena osobna korist.

Viktor Šimunić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Šoban/PIXSELL



Viktor Šimunić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Šoban/PIXSELL

'Sve i da jesam napravio propust, nije nastala nikakva šteta za Grad i ja nisam stekao nikakvu, ali nikakvu imovinsku korist. I za to se treba upasti u kuću u šest ujutro?', upitao je. Komentirao je i priopćenje USKOK-a kojim je odbačena povezanost slučaja sa sportskim savezima te reakcije pojedinih državnih dužnosnika, ocijenivši da sve zajedno ostavlja dojam koordiniranog djelovanja. 'Moj dojam je da je ovo zastrašujuće koordinirano. I istražitelji, i dojave novinarima i reakcije vladajuće strukture', ustvrdio je.