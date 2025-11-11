Turski vojni zrakoplov s najmanje 20 ljudi srušio se u Gruziji, oglasio se Erdogan

Erdogan, njegov ured i ministarstvo nisu objavili što je uzrok nesreće, niti su iznijeli broj žrtava. Lokalni mediji su, ne navodeći brojke izvijestili da su se u zrakoplovu nalazili i turski i azerbejdžanski vojnici.

Predsjednik Tayyip Erdogan prekinuo je govor koji je držao u Ankari da bi izrazio sućut 'mučenicima', što je riječ koju redovito koristi da bi opisao i poginule u borbama i vojnike poginule tijekom obavljanja svojih općih dužnosti.

Nakon razgovora s Erdoganom, azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev je rekao da je s njim razgovarao o 'tragičnoj vijesti i pogibiji vojnika' u nesreći koja se dogodila blizu gruzijske granice s Azerbejdžanom.

Tursko ministarstvo obrane izvijestilo je da je u zrakoplovu bilo 20 turskih vojnika, među njima i članovi posade, no nije objavilo pojedinosti o mogućim putnicima drugih nacionalnosti.

Turska i Gruzija izvijestile su da rade na što skorijem dolasku na mjesto nesreće.

Američka tvrtka Lockheed Martin, koja proizvodi zrakoplove tipa C-130 Hercules koji koriste zračne snage širom svijeta, nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Riječ je o zrakoplovu za prijevoz tereta i smatra se jednim od glavnih taktičkih transportnih zrakoplova na svijetu.