čekaju se detalji

Turski vojni zrakoplov s najmanje 20 ljudi srušio se u Gruziji, oglasio se Erdogan

Bi. S. / Hina

11.11.2025 u 17:23

C-130
C-130 Izvor: EPA / Autor: ALEXANDROS VLACHOS
Bionic
Reading

Turski teretni vojni zrakoplov C-130 s najmanje 20 ljudi srušio se u utorak u Gruziji nakon polijetanja iz Azerbajdžana, a vlasti su izvijestile o neutvrđenom broju žrtava, kazavši da su na mjesto nesreće odmah poslani spasioci

Predsjednik Tayyip Erdogan prekinuo je govor koji je držao u Ankari da bi izrazio sućut 'mučenicima', što je riječ koju redovito koristi da bi opisao i poginule u borbama i vojnike poginule tijekom obavljanja svojih općih dužnosti.

Erdogan, njegov ured i ministarstvo nisu objavili što je uzrok nesreće, niti su iznijeli broj žrtava. Lokalni mediji su, ne navodeći brojke izvijestili da su se u zrakoplovu nalazili i turski i azerbejdžanski vojnici.

vezane vijesti

Nakon razgovora s Erdoganom, azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev je rekao da je s njim razgovarao o 'tragičnoj vijesti i pogibiji vojnika' u nesreći koja se dogodila blizu gruzijske granice s Azerbejdžanom.

Tursko ministarstvo obrane izvijestilo je da je u zrakoplovu bilo 20 turskih vojnika, među njima i članovi posade, no nije objavilo pojedinosti o mogućim putnicima drugih nacionalnosti.

Turska i Gruzija izvijestile su da rade na što skorijem dolasku na mjesto nesreće.

Američka tvrtka Lockheed Martin, koja proizvodi zrakoplove tipa C-130 Hercules koji koriste zračne snage širom svijeta, nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Riječ je o zrakoplovu za prijevoz tereta i smatra se jednim od glavnih taktičkih transportnih zrakoplova na svijetu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUSKI PRODOR

RUSKI PRODOR

Analitičari upozoravaju Ukrajince: 'Prijeti vam katastrofa, nitko se nakon toga više neće htjeti boriti'
eskalacija napetosti

eskalacija napetosti

Američki nosač zrakoplova Gerald Ford premješten u Latinsku Ameriku
Srpkinja, heroina Velikog rata

Srpkinja, heroina Velikog rata

Pavliček o odgodi izložbe: Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije

najpopularnije

Još vijesti