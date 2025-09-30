Trumpov prijedlog za Gazu prihvatile i arapske i islamske zemlje: Neka on zacrta put prema miru

Ministri su izrazili povjerenje u Trumpovu sposobnost da zacrta put prema miru i istaknuli važnost partnerstva sa Sjedinjenim Državama u osiguravanju stabilnosti u regiji.

Ministri su, zajedno s drugim ministrima vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja, izrazili spremnost na pozitivnu suradnju sa SAD-om i relevantnim stranama kako bi se finalizirao sporazum i osigurala njegova provedba, izvijestila je agencija Reuters.

hoće li se rat okončati?

Prijedlog za prekid rata

Pozdravili su Trumpov prijedlog, koji uključuje prekid rata, obnovu Gaze, sprječavanje raseljavanja Palestinaca, postizanje sveobuhvatnog mira, te njegovu izjavu da Izraelu neće biti dopušteno anektiranje Zapadne obale, prenijeli su mediji bliskoistočnih zemalja.

U izjavi se također poziva na potpuno povlačenje Izraela, obnovu Gaze i uspostavu pravednog mirovnog procesa temeljenog na rješenju o dvjema državama.

Prema tom okviru, Gaza bi bila u potpunosti ujedinjena sa Zapadnom obalom unutar palestinske države u skladu s međunarodnim pravom, što su ministri opisali kao ključ za postizanje trajne regionalne stabilnosti i sigurnosti.

Palestinska samouprava pozdravlja Trumpovu inicijativu za mir u Gazi

Palestinska samouprava pozdravila je u ponedjeljak napore američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA, dok je čelnik ekstremističkog palestinskog Islamskog džihada Trumpov mirovni plan ocijenio kao "recept" za eskalaciju sukoba.

Palestinska samouprava ponovila je svoju predanost suradnji sa SAD-om i partnerima kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum koji uključuje "otvaranje puta za pravedan mir na temelju rješenja dviju država", izvijestila je WAFA.

Vođa palestinske skupine Islamski džihad, Ziad al-Nakhala, rekao je u ponedjeljak da smatra američku i izraelsku objavu o Gazi "receptom za dizanje regije u zrak".

Skupina, koja je također uzimala taoce, saveznik je Hamasa kojeg podržava Iran.

Netanyahu pristao na mirovni prijedlog Trumpa

Ranije je predsjednik SAD-a Donald Trump održao zajedničku konferenciju za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom na kojoj je izraelski ministar podržao mirovni prijedlog za Gazu koji su predložile SAD.