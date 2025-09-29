Palestinska samouprava pozdravlja Trumpovu inicijativu za mir u Gazi

Palestinska samouprava ponovila je svoju predanost suradnji sa SAD-om i partnerima kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum koji uključuje "otvaranje puta za pravedan mir na temelju rješenja dviju država", izvijestila je WAFA.

Vođa palestinske skupine Islamski džihad, Ziad al-Nakhala, rekao je u ponedjeljak da smatra američku i izraelsku objavu o Gazi "receptom za dizanje regije u zrak".

Skupina, koja je također uzimala taoce, saveznik je Hamasa kojeg podržava Iran.

Ranije je predsjednik SAD-a Donald Trump održao zajedničku konferenciju za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom na kojoj je izraelski ministar podržao mirovni prijedlog za Gazu koji su predložile SAD.