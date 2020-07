Trump želi odgoditi predsjedničke izbore, sumnja na moguću prevaru

Američki predsjednik Donald Trump otvorio je u četvrtak mogućnost odgode predsjedničkih izbora u studenom, iako on to jednostrano ne može učiniti. Trump je rekao da bi dopisno glasanje moglo dovesti do prevara i netočnih rezultata, te predložio da se izbori odgode do vremena kada će ljudi moći glasati "ispravno i sigurno"

Unatoč tome što nema dokaza koji podupiru njegovu tvrdnju, Trump se već dugo protivi dopisnom glasanju smatrajući da otvara prostor za izbornu prevaru. Savezne države žele omogućiti dopisno glasanje kako bi se u vrijeme pandemije koronavirusa smanjio rizik zaraze birača.

Trump je na Twitteru ponovio svoju tvrdnju o mogućoj prevari dopisnim glasanjem, napisavši: "odgoditi izbore dok ljudi ne budu mogli ispravno i sigurno glasati???". Uz dopisno glasanje, smatra Trump, izbori 2020. bit će "velika sramota za SAD". Predstavnici Bijele kuće nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da komentiraju Trumpovu objavu.