Trump želi Grenland pod svaku cijenu! Danski ministar: Imamo jasno postavljenu crvenu liniju

Bijela kuća priopćila je u četvrtak da je sastanak američkih dužnosnika s predstavnicima Danske i Grenlanda bio produktivan i naglasila da slanje europskih snaga na Grenland neće utjecati na stav predsjednika Donalda Trumpa o tom teritoriju
"Ne mislim da snage u Europi utječu na predsjednikov proces donošenja odluka, niti da utječu na njegov cilj akvizicije Grenlanda", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
Leavitt je rekla da su razgovori ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom bili 'produktivni'.
Bio je to dobar sastanak. Dvije strane složile su se uspostaviti radnu skupinu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda", rekla je Leavitt.
Razgovori svako dva, tri tjedna
Dodala je da bi se ti razgovori trebali održavati svaka dva do tri tjedna.
'Ovo je razgovor koji administracija namjerava nastaviti s Dancima i s izaslanstvom Grenlanda. No predsjednik je vrlo jasno postavio svoj prioritet. On želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje rješenje za nacionalnu sigurnost', rekla je Leawitt.
Istaknula je da slanje europskih snaga na Grenland neće promijeniti Trumpov stav o preuzimanju tog teritorija.
Europske zemlje poslale su, podsjetimo, manji broj vojnog osoblja na Grenland u četvrtak, dok je Danska izjavila da nastavlja s planovima za "veću i trajniju" NATO prisutnost kako bi osigurala otok koji Trump želi osvojiti.
Skromno raspoređivanje europskih snaga, namijenjeno pomoći Danskoj u pripremi vojnih vježbi, poslalo je snažnu poruku podrške dan nakon što sastanak dužnosnika SAD-a, Danske i Grenlanda nije urodio plodom.
Nakon tog sastanka, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati.
Trump kaže da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost SAD-a te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Grenland i Danska kažu da nije na prodaju i da su prijetnje silom nepromišljene.
Biti će teško
S druge pak strane Lars Løkke Rasmussen, danski ministar vanjskih poslova, koji je jučer predvodio delegaciju na sastanku s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubijom izjavi za TV 2 rekao je da će, 'ako je to američki stav o preuzimanju Grenlanda, to biti vrlo kratak niz sastanaka'.
'To pokazuje da će ovo biti stvarno, stvarno teško', poručio je Rasmussen dodavši da da Danska ima 'kristalno postavljenu crvenu liniju' te da će suverenitet Danske i Grenlanda mora poštivati.
Aaja Chemnitz, parlamentarna zastupnica stranke Inuit Ataqatigiit, nazvala je izjave Leavitt o tome da će radna skupina razgovarati o tehničkim detaljima preuzimanja Grenlanda "nadrealnima".
'To nije ono što je dogovoreno jučer. Zato je teško imati partnera ako se ne možete osloniti na ono što ste dogovorili. To znači da kredibilitet nije jako visok, kako ja to vidim', rekla je Chemnitz.
Danski ministar obrane, Troels Lund Poulsen, rekao je novinarima u Kopenhagenu u četvrtak da nema konačnu brojku za predviđenu proširenu prisutnost NATO-a na Grenlandu.
"Jasno je da ćemo moći planirati veću i trajniju prisutnost tijekom 2026. i to je ključno kako bismo pokazali da sigurnost na Arktiku nije važna samo za Kraljevinu Dansku, već za cijeli NATO", rekao je