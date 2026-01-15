Trump želi Grenland pod svaku cijenu! Danski ministar: Imamo jasno postavljenu crvenu liniju

"Ne mislim da snage u Europi utječu na predsjednikov proces donošenja odluka, niti da utječu na njegov cilj akvizicije Grenlanda", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Leavitt je rekla da su razgovori ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom bili 'produktivni'.

Bio je to dobar sastanak. Dvije strane složile su se uspostaviti radnu skupinu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda", rekla je Leavitt.

Razgovori svako dva, tri tjedna

Dodala je da bi se ti razgovori trebali održavati svaka dva do tri tjedna.

'Ovo je razgovor koji administracija namjerava nastaviti s Dancima i s izaslanstvom Grenlanda. No predsjednik je vrlo jasno postavio svoj prioritet. On želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje rješenje za nacionalnu sigurnost', rekla je Leawitt.

Istaknula je da slanje europskih snaga na Grenland neće promijeniti Trumpov stav o preuzimanju tog teritorija.