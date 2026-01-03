Trump poslao poruku Moskvi: 'Nisam oduševljen Putinom, rat je postao krvoproliće'

Američki predsjednik Donald Trump na pitanje medija nakon akcije u kojoj je uhvaćen predsjednik Venezuele, Nicolas Maduro, osvrnuo se i na mirovne pregovore Rusije i Ukrajine.

Trump već dugo vremena želi riješiti i taj sukob koji traje već gotovo četiri godine. No, s druge strane mu je ruski lider Vladimir Putin.

"Nisam oduševljen Putinom, ubija previše ljudi. Tajland i Kambodžu riješio sam brzo, mislio sam da će biti lako s Ukrajinom i Rusijom, ali nije. Obje strane su radile grozne stvare", rekao je Trump dodavši da je "čak 30.000 vojnika ubijeno samo prošli mjesec".