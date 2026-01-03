Trump poslao poruku Moskvi: 'Nisam oduševljen Putinom, rat je postao krvoproliće'

Nakon akcije u Venezueli, na pitanje medija Donald Trump se osvrnuo i na sukob Rusije i Ukrajine. Istaknuo je da je čak 30.000 vojnika ubijeno prošlog mjeseca te otkrio da mu se sve manje sviđa način na koji Putin upravlja cijelom situacijom
Američki predsjednik Donald Trump na pitanje medija nakon akcije u kojoj je uhvaćen predsjednik Venezuele, Nicolas Maduro, osvrnuo se i na mirovne pregovore Rusije i Ukrajine.
>>> Objavljena fotografija uhićenog Madura, javio se i Trump: 'Vodit ćemo Venezuelu' <<<
Trump već dugo vremena želi riješiti i taj sukob koji traje već gotovo četiri godine. No, s druge strane mu je ruski lider Vladimir Putin.
"Nisam oduševljen Putinom, ubija previše ljudi. Tajland i Kambodžu riješio sam brzo, mislio sam da će biti lako s Ukrajinom i Rusijom, ali nije. Obje strane su radile grozne stvare", rekao je Trump dodavši da je "čak 30.000 vojnika ubijeno samo prošli mjesec".
Pomoć Ukrajini nije smanjena
Dodao je da se vojna pomoć Ukrajini nije smanjila, ali da se ovaj sukob teško može zaustaviti. Pritom je opet kritizirao bivšu demokratsku vlast na čelu s Joeom Bidenom.
"Šaljemo Ukrajini puno oružja, oni nam plaćaju - ne gubimo novac, čak zarađujemo, no želim da ovo završi. Ako mogu to zaustaviti, taj rat - što mi očito ide - postoji napredak, ali ovo je rat koji se nije smio dogoditi, niti bi se dogodio da sam ja bio predsjednik kad je Biden bio. Sad imamo nered. Ovaj rat postao je krvoproliće, treba se to zaustaviti", zaključio je Trump.