Trump imenovao posebnog izaslanika za Bjelorusiju

Trump je ove godine poslao nekoliko izaslanstava u Minsk, povećavši američki angažman u Bjelorusiji. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko blizak je saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina .

U rujnu, Bjelorusija je oslobodila 52 zatvorenika nakon Trumpova apela. Ranije je pozvao Lukašenka, koji je na vlasti duže od 30 godine, da pusti 1400 zatvorenika koje američki čelnik opisuje kao taoce. 'Coale je već uspješno ispregovarao puštanje 100 talaca, a smjera na dodatnih 50', rekao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social.

'Želio bih zahvaliti, unaprijed, visokocijenjenom predsjedniku Bjelorusije, Aleksandru Lukašenku, za njegovo razmatranje o puštanju ovih dodatnih ljudi.'

Lukašenko je u rujnu pomilovao najveći broj zatvorenika, a nakon godina izolacije i sankcija, namjera mu je popraviti odnose sa SAD-om. SAD su zatvorile svoje veleposlanstvo u Minsku u veljači 2022. godine nakon što je Putin Bjelorusiju iskoristio za slanje desetaka tisuća vojnika u susjednu Ukrajinu.