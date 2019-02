Trump zabranjuje povratak u SAD ženi koja je bila u IS-u

Američki predsjednik Donald Trump zabranio je u srijedu povratak u SAD ženi koja se bila priključila Islamskoj državi u Siriji, s argumentom da ona nije Amerikanka, što je njezin odvjetnik odmah demantirao

"Dao sam nalog državnom tajniku Mikeu Pompeu i on se potpuno slaže, da se ne dopusti povratak Hodi Muthani u zemlju", napisao je na Twitteru Trump , odmah nakon priopćenja šefa diplomacije u kojem se kaže da ona nema američko državljanstvo.

"Imala je valjanu putovnicu kada je otišla u Siriju 2014. kako bi se priključila Islamskoj državi", dodao je.

On međutim ističe kako je moguće da je ona prekršila zakon, i ako je to točno, "treba za to platiti cijenu".

"Ali ne možemo samo tako lišiti državljanstva nekoga tko je prekršio zakon. To nije Amerika", kazao je odvjetnik.

Hoda Muthana (24) otputovala je u Siriju prije četiri godine kako bi se priključila IS-u. Udala se za borca Islamske države i putem Twittera je poticala napade na Zapadu.

U intervjuima koje je dala ovaj tjedna iz izbjegličkog kampa u Siriji rekla je da joj je žao za njezine postupke i da se želi vratiti obitelji u Alabamu s malim sinom.

Britanska televizija ITV News u utorak je objavila, pozivajući se na pismo Ministarstva unutarnjih poslova, adresiranom na njezinu obitelj, da je Shamina Begum, londonska 19-godišnjakinja koja je prije četiri godine napustila Veliku Britaniju kako bi se pridružila Islamskoj državi u Siriji izgubila državljanstvo Ujedinjenog Kraljevstva.

Begum je ranije ovog mjeseca, u izbjegličkom kampu u Siriji, pronašao list Times. U intervjuu koji je taj list objavio 13. veljače, Begum je kazala da je u visokom stupnju trudnoće i da se želi vratiti kući zbog zdravlja svog djeteta, a u međuvremenu je rodila sina.

Iz pisma koje je upućeno njezinoj majci proizlazi da joj je državljanstvo ukinuto slijedom odluke britanskog ministra unutarnjih poslova Sajida Javida i da na tu odluku ima pravo žalbe.

Ministar je rekao da neće oklijevati kad je riječ o sprječavanju povratka u Veliku Britaniju bilo koga tko je podržavao terorističke organizacije.

Trump je prošli tjedan zatražio od Europe da uzme na stotine boraca Islamske države uhvaćenih u Siriji, uz prijetnju da će ih SAD u protivnom pustiti na slobodu.