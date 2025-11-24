Trump uskliknuo: Nešto dobro se događa u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine!

'Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Ne vjerujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda događa', objavio je Trump na Truth Socialu, završivši poruku riječima: 'BOG NEKA BLAGOSLOVI AMERIKU!'

Njegovi komentari stigli su manje od 24 sata nakon prethodne objave na istoj platformi, u kojoj je prozvao ukrajinsko vodstvo, rekavši da od njima nema nimalo zahvalnosti SAD-u za napore u potrazi za mirom. No čini se da je atmosfera nakon jučerašnjih razgovora u Ženevi ipak nešto optimističnija, barem prema dojmovima američke delegacije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je dao do znanja da je zadovoljan tijekom razgovora, nazvavši rezultate sastanka u Ženevi 'suštinskima'.

Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je da se razgovori o prijedlogu za završetak rata nastavljaju već danas, i to na tehničkoj razini. Istaknuo je kako vjeruje 'da će to postići u vrlo razumnom roku, vrlo brzo'.

Trenutni nacrt mirovnog plana

Bijela kuća je priopćila da Ukrajina smatra kako ažurirani nacrt mirovnog plana, nakon niza 'revizija i pojašnjenja', sada 'odražava njezine nacionalne sigurnosne interese'. Na dokumentu su radili visoki američki, ukrajinski i europski dužnosnici, a početna verzija od 28 točaka ranije je bila kritizirana jer se smatralo da previše naginje Rusiji.

Rubio je ocijenio da su dosadašnje rasprave 'vjerojatno najproduktivnije i najznačajnije', a Zelenski je izdvojio 'suštinske' pomake. Riječ je o znakovima napretka koji su uslijedili samo nekoliko sati nakon što je Trump kritizirao ukrajinsko vodstvo zbog iskazivanja 'nikakve zahvalnosti' za američko posredovanje.

Trump Ukrajini dao rok do četvrtka

Trump je Ukrajini dao rok do četvrtka da prihvati prijedlog koji podupiru Sjedinjene Države. Ipak, Rubio je jučer sugerirao da taj rok nije uklesan u kamen. Trump je prije sastanka također naglasio da dokument koji je trenutačno na stolu nije njegova 'konačna ponuda'.

Moskva nije sudjelovala na jučerašnjim razgovorima u Ženevi. Rubio je podsjetio da 'Rusi ovdje imaju pravo glasa' te da će biti uključeni u sljedeće korake ako se proces nastavi prema mirnom rješenju.