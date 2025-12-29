Trump nakon sastanka sa Zelenskim otkrio koja je ključna prepreka u pregovorima: 'Možda odem u Kijev'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da se nada da su razgovori o rješavanju rata u Ukrajini bliži kraju nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem na Floridi koji je nazvao 'sjajnim'
Trump i Zelenski su na zajedničkoj konferenciji za novinare naznačili da je gotovo postignut dogovor o sigurnosnim jamstvima između SAD-a i Ukrajine, a Trump je kazao da se mora riješiti nekoliko spornih pitanja oko teritorija. 'Razgovarali smo o mnogim točkama. Mislim da smo puno bliže, možda vrlo blizu dogovoru', kazao je Trump.
Izjavio je također da bi ishod pregovora o mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije mogao biti poznat u nadolazećim tjednima. 'Mislim da ćemo za nekoliko tjedana znati na ovaj ili onaj način' jesu li pregovori bili uspješni, rekao je američki predsjednik.
Na pitanje o mogućem posjetu Ukrajini, Donald Trump to nije isključio, rekavši: 'Ponudio sam se da odem tamo i govorim pred njihovim parlamentom.'
Pitanje teritorija
Na novinarsko pitanje što je 'najteže' preostalo za riješiti, Trump je odgovorio da se radi o teritoriju. Radi se o sudbini spornog područja Donbasa u istočnoj Ukrajini. U pitanju je i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporižje, koju Rusija okupira od ranih dana rata.
Zelenski je kazao da su sigurnosna jamstva za Ukrajinu dogovorena u stopostotnom obliku, dok je mirovni plan za okončanje rata između Ukrajine i Rusije dogovoren 90 posto. Zelenski i Trump sastali su se u rezidenciji američkog predsjednika u Mar-a-Lagu na Floridi, nadajući se dogovoriti plan za okončanje rata u Ukrajini. Nakon toga, razgovarali su i s europskim čelnicima. 'Svi su oni sjajni vođe i imali smo s njima odličan razgovor', izjavio je Trump.
Nešto prije dolaska Zelenskija i njegova izaslanstva u Trumpovu rezidenciju Trump je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je razgovor okarakterizirao kao 'produktivan', a savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov kao 'prijateljski'.
Ukrajinski čelnik stigao je u SAD kako bi tražio Trumpovu podršku za okvir od 20 točaka, nakon što je Trumpova administracija krajem studenog predstavila prijedlog od 28 točaka koji je uznemirio Kijev i njegove saveznike ponavljajući nekoliko ruskih stavova.
Zelenskij i europski partneri od tada su radili na alternativnom planu, uključujući i tijekom nedavnih sastanaka u Berlinu i Miamiju s visokim dužnosnicima Trumpove administracije, dok je Washington također vodio odvojene razgovore s Moskvom. Američki predsjednik je rekao da će ponovno nazvati Putina nakon sastanka sa Zelenskim.