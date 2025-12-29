Trump nakon sastanka sa Zelenskim otkrio koja je ključna prepreka u pregovorima: 'Možda odem u Kijev'

Na pitanje o mogućem posjetu Ukrajini, Donald Trump to nije isključio, rekavši: 'Ponudio sam se da odem tamo i govorim pred njihovim parlamentom.'

Izjavio je također da bi ishod pregovora o mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije mogao biti poznat u nadolazećim tjednima. 'Mislim da ćemo za nekoliko tjedana znati na ovaj ili onaj način' jesu li pregovori bili uspješni, rekao je američki predsjednik.

Trump i Zelenski su na zajedničkoj konferenciji za novinare naznačili da je gotovo postignut dogovor o sigurnosnim jamstvima između SAD-a i Ukrajine, a Trump je kazao da se mora riješiti nekoliko spornih pitanja oko teritorija. 'Razgovarali smo o mnogim točkama. Mislim da smo puno bliže, možda vrlo blizu dogovoru', kazao je Trump.

Pitanje teritorija

Na novinarsko pitanje što je 'najteže' preostalo za riješiti, Trump je odgovorio da se radi o teritoriju. Radi se o sudbini spornog područja Donbasa u istočnoj Ukrajini. U pitanju je i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporižje, koju Rusija okupira od ranih dana rata.

Zelenski je kazao da su sigurnosna jamstva za Ukrajinu dogovorena u stopostotnom obliku, dok je mirovni plan za okončanje rata između Ukrajine i Rusije dogovoren 90 posto. Zelenski i Trump sastali su se u rezidenciji američkog predsjednika u Mar-a-Lagu na Floridi, nadajući se dogovoriti plan za okončanje rata u Ukrajini. Nakon toga, razgovarali su i s europskim čelnicima. 'Svi su oni sjajni vođe i imali smo s njima odličan razgovor', izjavio je Trump.

Nešto prije dolaska Zelenskija i njegova izaslanstva u Trumpovu rezidenciju Trump je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je razgovor okarakterizirao kao 'produktivan', a savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov kao 'prijateljski'.

Ukrajinski čelnik stigao je u SAD kako bi tražio Trumpovu podršku za okvir od 20 točaka, nakon što je Trumpova administracija krajem studenog predstavila prijedlog od 28 točaka koji je uznemirio Kijev i njegove saveznike ponavljajući nekoliko ruskih stavova.

Zelenskij i europski partneri od tada su radili na alternativnom planu, uključujući i tijekom nedavnih sastanaka u Berlinu i Miamiju s visokim dužnosnicima Trumpove administracije, dok je Washington također vodio odvojene razgovore s Moskvom. Američki predsjednik je rekao da će ponovno nazvati Putina nakon sastanka sa Zelenskim.