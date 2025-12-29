Krhko primirje: Sastaju se Netanyahu i Trump, razgovarat će o novoj fazi plana za Gazu

Netanyahu je ranije ovoga mjeseca rekao da ga je Trump pozvao na razgovore, dok ​Washington želi uvesti prijelaznu upravu i međunarodne sigurnosne snage u Pojasu Gaze. Trump je rekao da bi se uskoro mogao sastati s izraelskim vođom, ali Bijela kuća nije potvrdila detalje. Netanyahu, koji bi trebao posjetiti Trumpov klub Mar-a-Lago, rekao je 22. prosinca da očekuje da će razgovori obuhvatiti drugu fazu prekida vatre u Gazi, kao i Iran i Libanon.

Washington je posredovao u primirjima na sva tri fronta, ali Izrael je oprezan prema svojim neprijateljima koji obnavljaju snage nakon što su znatno oslabljene u ratu. Trumpov mirovni plan za Gazu poziva Izrael da se povuče iz enklave, a Hamas da položi oružje i da se odrekne vladavine u Pojasu Gaze.

Američki državni tajnik Marco Rubio prošli je tjedan izjavio da Washington želi da uprava predviđena Trumpovim planom - Odbor za mir i tijelo sastavljeno od palestinskih tehnokrata - uskoro bude uspostavljena kako bi upravljala Gazom, prije raspoređivanja međunarodnih sigurnosnih snaga koje je odobreno rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a od 17. studenog.

No Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenja dogovora i ne čine se bliže prihvaćanju koraka koji su predviđeni u sljedećoj fazi mirovnog plana.