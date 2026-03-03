Trump obasuo Merza komplimentima: Izvrstan vođa, za razliku od Merkel

Trump je rekao novinarima u Ovalnom uredu da Njemačka pomaže tako što američkim snagama omogućava pristup ​određenim bazama. Pritom je naglasio razliku u odnosu na postupke dviju drugih europskih zemalja, Velike Britanije i Španjolske.

Trump je za britanskog premijera Keira Starmera, rekao da to što na početku nije podržao američke i izraelske udare na Iran pokazuje kako "nije riječ o Winstonu Churchillu".

Merz je rekao da se i Njemačka i Sjedinjene Države žele riješiti iranskog režima i dodao da će o tome razgovarati nakon završetka vojne operacije.