sastanak u bijeloj kući

Trump obasuo Merza komplimentima: Izvrstan vođa, za razliku od Merkel

I.V./Hina

03.03.2026 u 21:11

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL
Američki predsjednik Donald Trump dočekao je u utorak njemačkog kancelara Friedricha Merza u Bijeloj kući, zahvalivši njemačkom čelniku na potpori u američko-izraelskom ratu protiv Irana

Trump je rekao novinarima u Ovalnom uredu da Njemačka pomaže tako što američkim snagama omogućava pristup ​određenim bazama. Pritom je naglasio razliku u odnosu na postupke dviju drugih europskih zemalja, Velike Britanije i Španjolske.

Trump je za britanskog premijera Keira Starmera, rekao da to što na početku nije podržao američke i izraelske udare na Iran pokazuje kako "nije riječ o Winstonu Churchillu".

Merz je rekao da se i Njemačka i Sjedinjene Države žele riješiti iranskog režima i dodao da će o tome razgovarati nakon završetka vojne operacije.

"Mi smo na istoj strani u pogledu uklanjanja ovog užasnog režima u Iranu", rekao je Merz, dodajući da će s Trumpom razgovarati i o ratu u Ukrajini te trgovinskom sporazumu SAD-a i Europske unije.

Trump je rekao da Njemačka dopušta američkim snagama da se iskrcaju u "određenim područjima", ali da SAD ne traži od Njemačke da osigura vojnike.

"Dopuštaju nam da sletimo u određenim područjima i mi to cijenimo. Ne tražimo od njih da pošalju svoje snage", izjavio je.

Američki predsjednik je ocijenio da ima dobar odnos s Njemačkom, posebno Merzom nazvavši ga "izvrsnim vođom". To je velika promjena u odnosu na bivšu kancelarku Angelu Merkel, rekao je Trump, dodajući da je s njom imao nesuglasice oko imigracije i energije.

