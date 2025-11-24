SAD navodni Madurov kartel proglasio terorističkom organizacijom, no pitanje je - postoji li uopće

SAD je proglasio Cartel de los Soles (Kartel Sunca) - skupinu za koju tvrdi da je predvodi venezuelski predsjednik Nicolás Maduro i visoki dužnosnici u njegovoj vladi - stranom terorističkom organizacijom.

Proglašavanje neke organizacije kao terorističke skupine američkim policijskim i vojnim agencijama daje šire ovlasti za njeno ciljanje i razbijanje. Posljednjih mjeseci SAD povećava pritisak na Madura, tvrdeći da je njegova vlada nelegitimna nakon prošlogodišnjih izbora, za koje se tvrdi da su namješteni. Nova odluka Washingtona o kartelu dodatan je pritisak, piše BBC. Međutim, postavljaju se pitanja o tome postoji li uopće Cartel de los Soles, a venezuelansko ministarstvo vanjskih poslova 'kategorički, čvrsto i potpuno odbacuje' ovu oznaku, opisujući je kao 'novu i smiješnu laž'. Nije iznenađujuće što je venezuelanski ministar unutarnjih poslova i pravde Diosdado Cabello već dugo naziva 'izmišljotinom'. Cabello, za kojeg SAD tvrdi da je jedan od visokorangiranih članova kartela, optužio je američke dužnosnike da tu priču koriste kao izgovor za obračun s onima koji im se ne sviđaju.

'Kad god im netko zasmeta, proglase ga vođom Cartel de los Soles,' rekao je prije nekoliko mjeseci Ljevičarski predsjednik susjedne Kolumbije, Gustavo Petro, također je demantirao postojanje kartela. 'To je izmišljeni izgovor krajnje desnice da sruši vlade koje im se ne pokoravaju,' napisao je u kolovozu na X-u. No američko State Department ostaje pri tvrdnji da Cartel de los Soles ne samo da postoji, nego da je 'korumpirao venezuelansku vojsku, obavještajnu službu, zakonodavstvo i pravosuđe'. Stručnjaci s kojima je razgovarao BBC smatraju da je istina negdje između dvije tvrdnje Otkuda ime Cartel de los Soles? Ime Cartel de los Soles prvi se put pojaviilo početkom 1990-ih. Skovali su ga venezulanski mediji nakon optužbi za trgovinu drogom protiv generala zaduženog za protunarkotičke operacije u venezuelanskoj Nacionalnoj gardi. Naziv se odnosi na sunčane oznake (soles) koje nose generali na epoletama kako bi označili svoj čin. Mike LaSusa, stručnjak za organizirani kriminal u Americi i zamjenik urednika portala Insight Crime, kaže da se taj naziv ubrzo počeo koristiti za sve venezuelanske dužnosnike koji su navodno povezani s trgovinom drogom, bez obzira jesu li dio iste skupine ili ne. Raúl Benítez-Manau, stručnjak za organizirani kriminal sa sveučilišta UNAM u Meksiku, kaže da su aktivnosti skupine započele krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, kao odgovor na zbivanja u susjednoj Kolumbiji, najvećem svjetskom proizvođaču kokaina. U to se vrijeme moćni Medelinski kartel raspadao, a država je pojačala borbu protiv trgovine drogom. Kako su tradicionalne krijumčarske rute postajale sve nesigurnije, Cartel de los Soles navodno je počeo nuditi alternativne kanale za transport kolumbijskog kokaina. Skupina se potom učvrstila tijekom ranih godina vladavine Huga Cháveza, ljevičarskog predsjednika Venezuele koji je vodio zemlju od 1999. do smrti 2013. 'Chávez je volio izazivati Sjedinjene Države i prekinuo je svaku vojnu suradnju između venezuelanske vojske i SAD-a', objašnjava Benítez-Manau.

Veze Chaveza i FARC-a Bez nadzora američke Agencije za borbu protiv droga (DEA), 'pojedini venezuelanski časnici osjećali su se slobodnima poslovati s kriminalcima', dodaje. Chávezova ideološka bliskost s kolumbijskim ljevičarskim pobunjenicima FARC – koji su se uglavnom financirali krijumčarenjem kokaina – dodatno je utjecala na preusmjeravanje trgovine drogom kroz Venezuelu. Pod vojnim pritiskom u Kolumbiji, FARC je prešao dijelom u Venezuelu, znajući da ih tamošnji predsjednik 'vidi kao ideološke saveznike lijeve orijentacije', kaže Benítez-Manau. Bivši agent DEA-e Wesley Tabor, koji je radio u Venezueli, tvrdi da FARC nije samo našao 'sigurno utočište u Venezueli', već da su brojni državni službenici – 'od lokalne policije do vojnih službenika zrakoplovstva' – uskoro postali njihovi partneri u trgovini drogom. Zajedno su “počeli preplavljivati SAD stotinama tona kokaina”, ističe Tabor.

Kartel ili korupcija? Cartel de los Soles, tvrdi LaSusa, razlikuje se od drugih narkomreža po tome što nema formalnu strukturu. 'Ne radi se o skupini kao takvoj, već o sustavu raširene korupcije', kaže on. Dodaje kako je taj sustav dodatno pojačan gospodarskom krizom koja je zahvatila Venezuelu pod Madurovom vlašću. 'Madurov režim nije u stanju ponuditi sigurnosnim snagama pristojne plaće, pa im, kako bi zadržao njihovu lojalnost, dopušta da prihvaćaju mito od krijumčara drogom', objašnjava LaSusa. Prema Benítez-Manauu, srednji i niži časnici koji nadziru ključne ulazne i izlazne točke Venezuele – primjerice zračne luke – čine praktičnu jezgru Cartel de los Soles jer upravo oni imaju neposredan pristup kanalima trgovine. No američke vlasti tvrde da pipci tog sustava sežu i do najviših razina Madurove vlasti, uključujući samog predsjednika.

Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ







Maduro kao vođa kartela Godine 2020. američko Ministarstvo pravosuđa optužilo je Madura i još 14 osoba za udruživanje s naoružanim kolumbijskim skupinama u svrhu krijumčarenja kokaina u SAD. Među prozvanima su tada bili i ministar obrane Vladimir Padrino te bivši predsjednik Vrhovnog suda Maikel Moreno. U optužnici američki tužitelji tvrde da su Maduro, ministar unutarnjih poslova Cabello, bivši šef vojne obavještajne službe Hugo Carvajal i bivši general Clíver Alcalá vodili i nadzirali Cartel de los Soles još od 1999. godine. Prema američkim izvorima, ovu tvrdnju potvrđuju i svjedočenja bivših visokih vojnih dužnosnika Venezuele – uključujući Carvajala i Alcaláa. Leamsy Salazar, bivši šef sigurnosti pokojnog Huga Cháveza, još je 2014. američkim dužnosnicima dao informacije o kartelu, nakon bijega iz Venezuele uz pomoć DEA-e. Salazar je tada tvrdio da Cabello vodi Cartel de los Soles. Cabello je to odbacio, nazivajući optužbe dijelom 'međunarodne zavjere'. Neki priznali da su bili dio krijumčarenja drogom Optužbe bivših dužnosnika nastavile su stizati. Godine 2020. general Clíver Alcalá predao se agentima DEA-e nakon sukoba s Madurovom vladom i priznao krivnju za pružanje podrške FARC-u i njihovim operacijama krijumčarenja kokaina. Ranije ove godine, bivši šef obavještajne službe Hugo Carvajal – koji je također pobjegao iz Venezuele zbog sukoba s Madurovom vlasti – priznao je krivnju u američkom sudu za optužbe za trgovinu drogom i narko-terorizam. 'Godinama su on i drugi dužnosnici Cartel de los Soles koristili kokain kao oružje, trujući New York i druge gradove Sjedinjenih Država,' izjavio je američki tužitelj tijekom Carvajalova suđenja. Maduro i ministar unutarnjih poslova Cabello i dalje se nalaze u Venezueli, ali SAD je nedavno povećao nagrade za informacije koje bi dovele do njihova uhićenja – 50 milijuna dolara (38 milijuna funti) za Madura i 25 milijuna dolara za Cabella.