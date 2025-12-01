NAPETI PREGOVORI

Trump se oglasio nakon razgovora s Ukrajincima: Oni imaju teške problemčiće...

M.Č./Hina

01.12.2025 u 06:10

Donald Trump, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin
Donald Trump, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da je optimističan nakon razgovora između ukrajinskih predstavnika i njegove administracije o načinima za okončanje rata u Ukrajini, kazavši da postoje "dobri izgledi" za dogovor

Govoreći u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, o Ukrajini je rekao da ima "teške problemčiće" te da korupcijski skandal u zemlji "ne pomaže".

Predsjednik nije odgovorio na pitanje novinara o tome hoće li skandal unazaditi mirovne pregovore, ali je ubrzo potom dodao: "Mislim da postoje dobri izgledi da možemo postići dogovor".

Trump je ponovo izrazio svoje uvjerenje da i Rusija i Ukrajina žele kraj rata.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Witkoff se ponovno sastaje s Putinom u Moskvi

Potvrdio je da će njegov posebni izaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, no nije pružio točan datum sastanka.

Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi raspravili o mogućem mirovnom planu.

Američki plan od 28 točaka za okončanje sukoba u Ukrajini je nedavno objavljen, ali su ga mnogi kritizirali nazivajući ga "ruskim popisom želja". Europljani i Ukrajinci su kasnije preradili plan s američkim predstavnicima iako su ostale neke sporne točke.

Ukrajna istražuje korupcijski skandal

Ukrajinske agencije za suzbijanje korupcije su ranije u studenom otkrile da istražuju korupcijski skandal u energetskom sektoru u vrijednosti od više milijuna dolara.

Ministrica energetike Svitlana Grinčuk i njen prethodnik Herman Haluščenko, koji je prešao na čelo ministra pravosuđa, potom su podnijeli ostavke, a uhićeno je nekoliko osoba.

Glavni osumnjičenik Timur Mindič, bivši poslovni suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, pobjegao je iz zemlje, a za njim je raspisana tjeralica.

Ministri obrane EU-a u Bruxellesu o potpori za Ukrajinu i vojnim kapacitetima

Ministri obrane zemalja članica Europske unije se u ponedjeljak sastaju u Bruxellesu kako bi raspravili o podršci za Ukrajinu i jačanju europskih obrambenih sposobnosti.

Očekuje se da će se ministrima pridružiti ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte radi razgovora o najhitnijim potrebama Kijeva u obranu protiv Rusije te daljnjoj financijskoj i vojnoj potpori. Ministri EU-a također namjeravaju raspravljati o trenutnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti bloka nakon što je proteklih mjeseci pokrenuto nekoliko inicijativa.

Inicijative uključuju niz velikih projekata ponovnog naoružavanja koje je u listopadu predložila Europska komisija u područjima zaštite granica, obrane od bespilotnih letjelica, protuzračne obrane i svemira radi jačanja europskih vojnih kapaciteta i odvraćanja Rusije.

Istekao rok za predaju detaljnih planova za zajmove

Do sastanka dolazi dan nakon isteka roka do kojeg su zemlje članice Unije zainteresirane za zajmove u sklopu 150 milijardi eura vrijednog obrambenog programa (SAFE) trebale predati detaljne planove o tome kako namjeravaju potrošiti sredstva.

Devetnaest od 27 država članica je prvotno iskazalo zanimanje za sudjelovanjem u programu.

Prošlog tjedna, pregovori o britanskom priključivanju fondu su navodno propali zbog nesporazuma glede količine sredstava koju bi London trebao izdvojiti kako bi sudjelovao. Slični pregovori su održani i s Kanadom.

